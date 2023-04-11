Yıldırım Gençer ve Mehmet Yalçın Yılmaz değerlendirdi: Türkiye seçime gidiyor

Mehmet Yalçın Yılmaz ve Yıldırım Gençer, Türkiye'nin seçim sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili olarak Gençer " Vatan Partisi Türkiye'nin sorunlarını çözmek için 600 kahramanıyla göreve hazır. Vatan Partisi sadece kadrolarıyla değil programıyla da, çözümleriyle de Türkiye'nin önündeki seçime en hazır parti. Milletimizin desteklerini, teveccühlerini bekliyoruz." şeklinde konuşurken Yılmaz ise " Millet İttifakı seçmenini ikna edebilmek için muhafazakar partilerle bir blok oluşturuyor. Bu muhafazakar partiler, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı oluşacak tepkiyi yumuşatmak ve seçim nabzını düşürmek için planlanmıştı. Oy karşılıkları olmamasına rağmen bu 3 parti bu süreçten en karlı çıkan partiler olacak." ifadelerini kullandı.