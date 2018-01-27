Vatan Partisi kurultayından fotoğraflar

Vatan Partisi kurultayından fotoğraflar
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Vatan Partisi kurultayından fotoğraflar
Vatan Partisi kurultayından fotoğraflar
Cumhurbaşkanlığı paylaştı: 10 Soruda Zeytin Dalı Harekatı
Cumhurbaşkanlığı paylaştı: 10 Soruda Zeytin Dalı Harekatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'daki Harekat Merkezi'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'daki Harekat Merkezi'nde
Hatay'da sınır hattına sevk edilen tanklar, vatandaşların sevgi gösterileriyle sıfır noktasına uğurlandı
Hatay'da sınır hattına sevk edilen tanklar, vatandaşların sevgi gösterileriyle sıfır noktasına uğurlandı
Afrin'e Zeytin Dalı Harekatından ilk fotoğraflar
Afrin'e Zeytin Dalı Harekatından ilk fotoğraflar
Güldüren Twitter paylaşımları
Güldüren Twitter paylaşımları
Saha karıştı: Volkan Demirel...
Saha karıştı: Volkan Demirel...
İşte Mor Beyin mağduru olup göreve iade 1823 kişinin tam listesi
İşte Mor Beyin mağduru olup göreve iade 1823 kişinin tam listesi
Komandolar karadeniz yaylalarında eksi 7 derecede terörist arıyor
Komandolar karadeniz yaylalarında eksi 7 derecede terörist arıyor
MİT, 90 yılını hazırladığı kitapçıkla anlattı
MİT, 90 yılını hazırladığı kitapçıkla anlattı
İzmir'de polis memuru Fethi Sekin şehit oldu
İzmir'de polis memuru Fethi Sekin şehit oldu
İran devletine sahip çıkıyor
İran devletine sahip çıkıyor