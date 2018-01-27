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Son dakika: Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı...
Vatan Partisi kurultayından fotoğraflar
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Sağlık
Vatan Partisi kurultayından fotoğraflar
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Vatan Partisi kurultayından fotoğraflar
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