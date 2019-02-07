Venezuela’da hiper enflasyon ortaya nasıl çıktı ?

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07 Şubat 2019, 18:07

OPEC kurulduğu zaman Venezuela bu beşlinin içinde günlük 2.8 milyon varil petrol üretimi ile lider konumdaydı.

Kuveyt günde 1.7 milyon varil ,İran 1.1 milyon varil Irak 1 milyon varil Suudi Arabistan ise 1.3 milyon varil petrol üretmekteydi.

Şuan da Kuveyt günde 2.7 milyon,İran 3.8 milyon varil Irak 4.5 milyon Suudi Arabistan ise 10 milyon varil petrol üretiyorlar.Petrol fiyatları 2014 den sonra Varil fiyatı 100 dolardan 30 dolara düşmesiyle ekonomik sıkıntılar baş gösterdi.

2012 yılında Venezuela'da enflasyon %20 iken 2018’de %2400 şuan da ise %19.600 seviyesinde.

Geçtiğimiz günlerde Portekiz Nova Bank'daki 1.2 milyar dolar parasını Uruguay’a transfer etmek isteyen Venezuela Portekiz hükümetinin Muhalif lider Guaido’yu tanıması sebebiyle bu transfere izin vermedi paraya bloke koydu.

Venezuela Ulusal Meclisi Mali komisyon başkanı Paparoni yaptığı açıklamada geçen yıl Türkiye ve Birleşik Arap emirliklerine 73 ton altın sattıklarını söyledi ve ekledi;

"Venezuela'ya ait Avrupa Birliği bankalarındaki paralarını artık ülkeye transfer yapamadıklarını ve Avrupa Birliği'nin bloke koyduğunu" belirtti.

Dış ülkelerin baskısının bu kadar arttığı şu günlerde bi darbe de Maduro'ya Venezuela Merkez Bankası'ndan geldi.1.2 milyar dolar değerindeki altını İngiltere’den Venezuela'ya geri gönderme ve 20 ton altını nakit para karşılığında yurt dışına çıkarma talebi merkez bankasınca reddedildi.

Venezuela hızla yükselen enflasyon karşısında çaresiz para birimi olan Bolivar'da aşırı değer kayıpları yaşanıyor .



VENEZUELA’DA HİPER ENFLASYON NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Venezuela’da şu anda asgari ücret 5.2 milyon Bolivar yani sadece 1.6 Amerika doları Türk parası karşılığı ise 7.2 Türk lirası…

4 Dolar şuan da bir çuval Venezuela parası yapıyor. Son on yılda Venezuela’da enflasyon oranının %40.000 civarında arttığı belirtiliyor.

Venezuela’da petrol ihracatı ülkenin toplam ihracatının %95 ini oluşturuyor. Petrol fiyatlarının düşmesi Venezuela’nın gelirlerini de azalttı. Üretim ekonomisinin olmadığı petrol gelirleri ve ithalata bağlı olan yaşam standartları olan Venezuela’da ürün ithal edemediğinden dolayı şirketler fiyatları artırdı enflasyon yukseldi. Hükümet bazı borçları ödeyemeyince yeni kredi almakta zorlandı, enflasyon iyice yükseldi. Hükümet bir dizi önlem paketi açıkladı paradan 5 sıfır atıldı asgari ücretin 34 kat artacağı beyan edildi. Bu sefer de işveren çok büyük sıkıntılar yaşayacağını ve ödeyemeyeceğini belirtti.

Venezuela'da kriz derinleşiyor seçim dönemin de sayın genel başkanımız Doğu Perinçek'in üretim ekonomisi ne vurgu yapması ve üretemeyen Venezuela’nın batışı…

Karma ekonomi modeli ve Üretim ekonomisinin ne kadar önemli olduğunu Venezuela örneğinde görmekteyiz.

Bu konuda Vatan Partisi Genel Başkanı sayın Doğu Perinçek'in karma ekonomi ve üretim ekonomisindeki ısrarcı olmasının ve sürekli gündeme getirmesinin Ekonomik yaşanan krizlerde ülkenin ayakta durmasında önemli ve temel sebebinin olduğunu ve ne kadar önemli tespit olduğunu Venezuela’nın ithalata dayalı ekonomisinin batma sebeplerinden birisininde üretim ekonomisi modelini benimsememesi üretim yapmaması gıda ilaç gibi temel ürünlerde bile dışa bağımlı olması ve yaşanan ambargo karsısında çaresiz duruma düşmesini ve ortaya çıkan hazin tabloyu görmüş bulunuyoruz.





Ekonomist Yasin Alıcı

ulusal.com.tr