Ya bendensin ya da haydut

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“Amerika bize ya bendensin ya da haydutsun” siyasetini tehditlerle yansıtırken, Batı da “” baskısı yapıyor. Bir yolun sonuna geldiğimiz artık çok bellidir. Lakin Türkiye’yi yönetenler bu gerçeği kabullenmek istemiyorlar.Çin ve Rusya tarafından daha üstün teknolojilerde uçaklar üretiyor olmasına karşın, F-35 Savaş Uçağını Türkiye’ye satmama kararı aldılar. Kaldı ki basından öğreniyoruz ki F-35 uçağının tüm bilgileri Çin ve Rusya tarafından bilinmektedir. Çinli ve Rus Hackerler çoktan F-35 uçağının tüm bilgilerini ele geçirmişler.ABD bize F-35 satarsa, öte yandan da S400 alırsa F-35’lerin bilgisinin Rusya ve Çin’e geçeceğinden söz ederek sözüm ona Türkiye’yi korkutacak.Bence, S-400 meselesi Amerika için bize karşı şantaj yapma işi için araç olarak kullanılıyor. Kendisine olan teslimiyetimizin sürmesini istiyor. Teslimiyetten vaz geçersen senistatüsünden çıkarıp,statüsüne sokarım demek istiyor.Doğu Akdeniz’deki petrole el koymak, Kürdistan kurarak, İsrail’in güvenliğini bölgede bir üst seviyeye çıkarmak isteyen ABD için Türkiye artık ABD müttefiki olamaz.İktidarın bu durumu görmüyor olması imkânsız. Lakin Hem ABD müttefikliğini sürdürüp hem de Rusya ve Avrasya ile iyi işler yaparız sanan bir iktidar ile karşı karşıyayız. ABD sen benim müttefikim değilsin hiçbir zaman da olmadın. Sen sadece benim Müşteri Devletim oldun diyor. Öylede kalmak için Rusya ve Çin ile ilişkilerini kes diyor.Trump çok uluslu şirketler ile ilgili bir karar almış. Amerikan tekelleri bundan böyle ulus devletler içinde ulus devlet vergi düzenine uyarak ulus devletler pazarında iş yapabilirler diyor. Yani şimdiye dek çok uluslu şirketler ulus devlet vergi düzenine ister uyar ister uymaz şeklinde iş görüyorlarmış. Amazon ve Uber şirketleri gibi hem Türkiye pazarlarını kullanacaklar ama vergi vermeden iş yapacaklar…Amerika’dan her Allah’ın günü yeni bir tehdidin gelmesi hep şu Müşteri Devlet meselesinden olsa gerek…