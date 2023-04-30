1 Mayıs İşçi Bayramı resimli mesajlar
1 Mayıs sözleri ve mesajlar 2023 araştırması, İşçi Bayramı'na az gün kala emekçiler tarafından araştırılıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan bu özel ve anlamlı gün bu yıl pazartesi günü kutlanacak.
1 MAYIS 2023 İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI
Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.
ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçilerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutluyorum.
Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem." Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs'ı kutlu olsun…
Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.
Herkesin adil bir şekilde çalıştığı, hiçbir işçinin hakkının yenilmediği, umut dolu yarınlara. Emek hayattır gün gelir hatıra olur.