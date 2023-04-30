1 Mayıs İşçi Bayramı resimli mesajlar

1 Mayıs sözleri ve mesajlar 2023 araştırması, İşçi Bayramı'na az gün kala emekçiler tarafından araştırılıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan bu özel ve anlamlı gün bu yıl pazartesi günü kutlanacak.

# 1 mayıs # işçi bayramı
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1 Mayıs İşçi Bayramı resimli mesajlar - Resim: 1 1 18

1 MAYIS 2023 İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI

Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

1 Mayıs İşçi Bayramı resimli mesajlar - Resim: 2 2 18

ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçilerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutluyorum.

Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem." Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs'ı kutlu olsun…

1 Mayıs İşçi Bayramı resimli mesajlar - Resim: 3 3 18

Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.

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Herkesin adil bir şekilde çalıştığı, hiçbir işçinin hakkının yenilmediği, umut dolu yarınlara. Emek hayattır gün gelir hatıra olur.