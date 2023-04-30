1 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ya da yaygın ismiyle 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi geri sayım sürüyor. Bilindiği 1 Mayıs 2008 yılından beri Türkiye'de Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanıyor. Peki, 1 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi?
Bu sene Pazartesi gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olup olmayacağı merak edilip araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil mi?
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
2008 Nisan'ında, 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 1 Mayıs ile ilgili detaylar, 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasada yer alıyor.
Kabul edilen yasaya göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 1 gün resmi tatil uygulanmasına karar verilmişti. Buna göre, 1 Mayıs kapsamında resmi tatil uygulanacak. Resmi tatil ile kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.
1 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI?
Resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda birçok kamu kurum ve kuruluş kapalı olacak. Kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra özel sektörde hizmet veren bazı şirketler de 1 Mayıs'ta kapalı olacak.
1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olması sebebiyle pek çok kargo şirketinin kapalı olması bekleniyor. Ancak bazı kargo firmaları 1 Mayıs günü hizmet verme kararı alabilir. Bu nedenle çalışma durumu hakkında kargo şirketleri ile iletişim kurulabilir.
1 MAYIS'TA NOTERLER AÇIK MI?
1 Mayıs'ın resmi tatil olması ve noter gibi kurumların resmi kurum niteliğinde çalışması dolayısıyla işlemler bir sonraki iş günü olan Salı günü görülecek.