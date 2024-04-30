1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs 2024 kargoların durumu...
1 Mayıs 2024 kargoların durumu merak konusu oldu. 1 Mayıs'ta kargolar açık olacak mı? İşte cevabı...
1 Mayıs'ta kargolar çalışacak mı sorusu merak konusu oldu. Resmi tatil olması sebebiyle kargo bekleyen, kargoyla işi olan vatandaşlar kargo şirketlerinin çalışıp çalışmayacağını araştırıyorlar.
1 MAYIS RESMİ TATİL MİDİR?
1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir.
TÜRKİYE'DE İLK DEFA NE ZAMAN RESMİ TATİL EDİLMİŞTİR?
Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 27 Nisan 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5892 sayılı yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.
1 MAYIS'TA KARGOLARIN DURUMU
PTT Kargo 1 Mayıs'ta kapalı olarak. Bu nedenle 1 Mayıs'ta PTT'ye kargo teslimi yapılamayacağı gibi PTT Kargo'daki kargolar da dağıtıma çıkmayacak.