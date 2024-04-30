1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs 2024 kargoların durumu...

1 MAYIS RESMİ TATİL MİDİR?

1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir.