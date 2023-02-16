Depremin 10. gününde yaşama sarılanlar

Umutlar tükenmedi. Sahadaki çalışmalar devam ediyor. Kurtarma ekipleri sayesinde enkaz altından yeni canlara ulaşıldı.



Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından güzel haber geldi. Bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde sağ çıkarıldı.



Depremzedeler hızlı şekilde hastanelere ulaştırıldı.



Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Kalkan Apartmanı'ndan ses alındı.



Çalışmalar sonucu 227. saatte 74 yaşındaki Cemile Kekeç'e ulaşıldı.



Depremlerin 222. saatinde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 42 yaşındaki Melike İmamoğlu sağ olarak enkazdan çıkarıldı.



İmamoğlu, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kurtarma görevlileri gözyaşlarına hakim olamadı.

Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı.



Ekiplerin titiz çalışması sonucu Güngör hayata tutundu.



Hatay'ın Antakya ilçesi Fatih Caddesi Murat Apartmanı enkazında da titiz ve dikkatli bir çalışma yürütüldü.



Enkazdan ses gelmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, depremin 209'uncu saatinde yabancı uyruklu Faez Ghanam ve eşi Fatma'yı kurtardı.



Ekipler kurtarma çalışmasını anlattı.