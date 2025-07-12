101 yaşındaki Fatma Nine’nin uzun ömrünün sırrı 4 besinde gizli çıktı!
Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan 101 yaşındaki Fatma Yıldırım, hafızası yerinde, sağlıklı yaşamı ve ailesine olan bağlılığıyla dikkat çekiyor. “Tansiyonu da şekeri de yok” denilen Fatma Nine’nin sırrı işte bu ürünlerde...
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Fatma Yıldırım, 1924 yılında dünyaya geldi. Cumhuriyet’in ilk yıllarına tanıklık eden Yıldırım, 101 yaşında olmasına rağmen bilinci ve hafızası yerinde şekilde yaşamını sürdürüyor.
Zaman zaman yürümekte zorluk çekse de ciddi bir sağlık sorunu olmadan hayatına devam eden asırlık çınar, çevresindekilere ilham veriyor.
Fatma Nine, günlerini dönüşümlü olarak iki kızının evinde geçiriyor. 5 çocuğu, 24 torunu ve torunlarının çocukları olan Fatma Yıldırım, torununun torununu görmenin mutluluğunu yaşıyor. Geniş ailesiyle birlikte, sevgi dolu bir ortamda hayatına devam ediyor.
Kendisinden memnuniyetle söz eden Fatma Nine, “Benim çocuklarımın hepsi bakar bana” diyerek ailesine duyduğu güveni dile getirdi.
“SAĞLIĞINI DOĞAL BESLENMEYE BORÇLU”
Fatma Yıldırım’ın kızı Fatma Sakızcı, annesinin sağlıklı olmasını geleneksel beslenme alışkanlıklarına bağladı:
“5 ay önce ayağı kırıldı. Hastanede yattıktan sonra biraz düşkün oldu. Kendisinin tam yaşı 101 ama amcam 103 yaşında olduğunu söylüyor. Tansiyonu, şekeri hiçbir hastalığı yok. Eskiden koyunlarımız ineklerimiz vardı. Onların sütünü satmazdık. Badem, ceviz, keçiboynuzu yerdik. Annemiz, sağlığını buna borçlu.”
Fatma Nine'nin 24 torunundan biri olan Yakup Sakızcı ise şu sözlerle ninesinin sağlığını vurguladı:
“Ninem diğer yaşıtlarına göre sağlıklı. Bu geçmişten gelen beslenme alışkanlıklarıyla alakalı. Şu an beraber yaşıyoruz, herhangi bir sağlık sorunu yok.”