101 yaşındaki Fatma Nine’nin uzun ömrünün sırrı 4 besinde gizli çıktı!

Fatma Nine'nin 24 torunundan biri olan Yakup Sakızcı ise şu sözlerle ninesinin sağlığını vurguladı:

“Ninem diğer yaşıtlarına göre sağlıklı. Bu geçmişten gelen beslenme alışkanlıklarıyla alakalı. Şu an beraber yaşıyoruz, herhangi bir sağlık sorunu yok.”