Van’da kar tatili kararı: 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Van'da okullar tatil mi? Meteoroloji'nin kar uyarısı sonrası 3 ilçeden beklenen haber gece yarısı geldi. Eğitimin durdurulduğu o ilçeler açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Van’da kar tatili kararı: 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Yayınlanma:

Van’ın Çaldıran, Muradiye ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Saray Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler doğrultusunda ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, “Kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yanı sıra halk eğitimi, aile destek ve rehabilitasyon merkezleri de dahil olmak üzere öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır” denildi.

Çaldıran ve Muradiye Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk sahur ne zaman?Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk sahur ne zaman?Yaşam
Engelli gence eziyet eden 4 şüpheli tutuklandıEngelli gence eziyet eden 4 şüpheli tutuklandıYurt
van okullar tatil
Günün Manşetleri
İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
DEM Parti heyeti Erdoğan’ı ziyaret edecek
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet talebi
Özarslan’ın Ak Parti’ye geçişi 'rafa kaldırıldı'
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması!
Tapu müdürü ve uzman gözaltında
İstanbul dahil 14 ilde operasyon
Bakan Yumaklı Kahramanmaraş'ta konuştu
Erman Toroğlu hakkında soruşturma
Kanatlı eti ihracatı durduruldu
Çok Okunanlar
Kabine değişikliği Resmi Gazete’de: Adalet ve İçişleri Bakanları değişti Kabine değişikliği Resmi Gazete’de: Adalet ve İçişleri Bakanları değişti
Yarın elektrik kesintisi 9’da başlayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrik kesintisi 9’da başlayacak: Kesinti listesi açıklandı
Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
En çok kazandıran yatırım fonları açıklandı En çok kazandıran yatırım fonları açıklandı