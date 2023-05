12 Mayıs Cuma mesajları: Yeni, resimli ve anlamlı cuma mesajları

12 MAYIS 2023 CUMA MESAJLARI

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

Allah’u Teala’yı zikretmek için bir kavim toplanırlar ve bu toplanmaları ile sadece Allah’ın rızasını isterlerse, (o meclisin sonunda) Allah’ın emriyle gökten bir melek, bağışlanmış olarak kalkınız. Muhakkak sizin kötülükleriniz, iyiliklere dönüştürülmüştür, diye ilan eder. Cuma gününüz mübarek olsun, dua eder dua beklerim. SELAMLAR…