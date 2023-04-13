14 Nisan Cuma mesajları: Yeni, resimli ve anlamlı cuma mesajları
İslam alemi için cuma günü önemli bir yere sahiptir. Cuma günü ile ilgili pek çok hadis-i şerif bulunur. Müslümanların bayram günü olarak kabul edilen cuma gününde camilerde cuma namazı kılınır ve okunan hutbeler dinlenir. İşte 14 Nisan 2023 Cuma mesajları...
Cuma günü İslam alemi için önemli bir gündür. Kur'an-ı Kerim'de cuma günün önemini anlatan Cuma Suresi bulunur.
Müslümanların bayramı olarak kabul edilen bu günde müminler camilerde bir araya gelir cuma namazı kılar ve okunan hutbeleri dinlerler. Mübarek cuma gününe özel Müslümanlar birbirlerine resimli veya sözlü cuma mesajları gönderirler.
14 NİSAN 2023 CUMA MESAJLARI
Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!
*Allah’u Teala’yı zikretmek için bir kavim toplanırlar ve bu toplanmaları ile sadece Allah’ın rızasını isterlerse, (o meclisin sonunda) Allah’ın emriyle gökten bir melek, bağışlanmış olarak kalkınız. Muhakkak sizin kötülükleriniz, iyiliklere dönüştürülmüştür, diye ilan eder. Cuma gününüz mübarek olsun, dua eder dua beklerim. SELAMLAR…
Elimde bir şeyim yok deme: Yüzündeki tebessüm en büyük sadakadır. Diyecek sözüm yok deyipte susma: Allah’ın selamı en büyük kelamdır. Kimseye yardım edemiyorum deyip ümidini kesme: Ettiğin dua en büyük yardımdır. Ümidim yok deyip gaflete dalma: Rabbimin kapısı her zaman açıktır. Dua ve Selametle Hayırlı Cumalar.
Allah’ım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur.Omzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi! Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter. Hayırlı Nurlu Cumalar.
İki dua vardır ki, reddedilmez; o dua edenlerle Allah arasında bir perde yoktur;Biri, zulüm gören kişinin duası öbürü de mü”minin kardeşine gıyabında ettiği dua” Hayırlı Cumalar.
Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.
Allah’ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.