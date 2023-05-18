19 Mayıs Cuma mesajları: Yeni, resimli ve anlamlı cuma mesajları
İslam alemi için cuma günü önemli bir yere sahiptir. Cuma günü ile ilgili pek çok hadis-i şerif bulunur. Müslümanların bayram günü olarak kabul edilen cuma gününde camilerde cuma namazı kılınır ve okunan hutbeler dinlenir. İşte 19 Mayıs 2023 Cuma mesajları...
Cuma günü İslam alemi için önemli bir gündür. Kur'an-ı Kerim'de cuma günün önemini anlatan Cuma Suresi bulunur.
Müslümanların bayramı olarak kabul edilen bu günde müminler camilerde bir araya gelir cuma namazı kılar ve okunan hutbeleri dinlerler. Mübarek cuma gününe özel Müslümanlar birbirlerine resimli veya sözlü cuma mesajları gönderirler.
19 MAYIS 2023 CUMA MESAJLARI
Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.
Allah’ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.
Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberimizin (sav) şefaati üzerinize olsun… Hayırlı Cumalar…
Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.
Küçük bir çocuk olsa, tövbe kapısından girmeye yaşım tutmasa daha… Hiç bulaşmamış olsam dünyanın kirine, pasına. Açsam kollarımı, koşsam Kabe'nde. Hayırlı cumalar dilerim.
Ey Rabbimiz! Bugün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud’a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Mutlu Cumalar…