19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak. Bu özel gün öncesi 19 Mayıs mesajları ile Atatürk'ün gençlik ve spor hakkında söylediği sözleri araştırılıyor.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Kurtuluş Mücadelesi'nin başlangıcı olarak kabul edilen bu gün; Atatürk'ün çok önem verdiği "Türk Gençliği"ne armağan edilmiştir. İşte en güzel ve resimli 19 Mayıs sözleri ile mesajları...
19 MAYIS MESAJLARI
Gençliğin gücüyle, sporun heyecanıyla dolu nice 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramlarına! Hep birlikte daha nice zaferlere koşalım.
Ulu önder Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençlere armağan etmesinin üzerinden yıllar geçse de gençlik ateşi hiç sönmedi. 19 Mayıs tüm gençlerimize ve ulusumuza kutlu olsun!
Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyen, geleceğin teminatı gençlerimize sağlıklı ve spor dolu bir bayram diliyoruz. 19 Mayıs'ınız kutlu olsun!
Gençlik, geleceğin teminatıdır. 19 Mayıs'ı kutlarken gençlerimizi spora teşvik edelim ve onlara bu yolda destek olalım. Bayramınız kutlu olsun!
19 Mayıs'ı kutlamak için sporun, sağlığın ve birlikte hareket etmenin en güzel günlerinden biriyiz. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun!
Bu özel günün coşkusunu gençlikle birlikte yaşamak, enerjimizi paylaşmak çok güzel! 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun!