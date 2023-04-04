20 yaşından büyük ehliyet sahipleri dikkat! TBMM'de kabul edildi
Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde Meclis'te kabul edildi. Bu kapsamda ehliyeti olanları ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı. Buna göre, 2 bin TL altında olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önce tahakkuk eden tüm borçlar ise silinecek.
Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifinin Meclis'ten geçmesiyle konuyla ilgili açıklama yapıldı. Son olarak yapılan duyuruda bu borç düzenlemesine ait başvurular Mayıs'ta, ilk ödemelerin ise Haziran ayında yapılağı belirtildi. Birçok cezayı kapsamına alan yapılandırma kanunu ile başvurunun ne zaman ve nasıl yapılacağı sorgulanıyor. Bu kapsamda, borçlu ve cezalı olan sürücülere ehliyet af ve iadesi geldiği bildirildi.
MİLYONLARCA SÜRÜCÜYÜ İLGİLENDİRİYOR!
Ehliyeti olan milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar, TBMM’den geçtiği belirtilerek geçtiğimiz günlerde meclis gündemine gelen ehliyetlerle ilgili ödenmemiş borçları ve cezaları kapsayan yeni yasa mecliste kabul edildiği bildirildi.
Bu kararla birlikte 521 milyar liralık borç yapılandırılacağı paylaşılarak bu teklif kapsamında 2.000 TL altında olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önce tahakkuk eden tüm borçlar ise silineceği ve yapılandırma kapsamında giren borçlar için 48 ay vade seçeneği bulunacak.
Yeni yasa kapsamında park cezası, ışık ihlali, hız, Emniyet kemeri ve emniyet şeridi ihlalleri nedeniyle trafik ceza puanı dolan sürücülerin de ehliyetleri iade edileceği belirtilen teklif kapsamında yaklaşık 10.000 sürücü belgesi yasak kapsamına girdiği vurgulandı.
Fakat alkol ya da uyuşturucu etkisi altında araç kullanan, ölümcül kazalara sebebiyet veren, drift yapan sürücüler yasa kapsamında değil. Ayrıca sürücülerin son bir yıl içinde en sık yaptıkları ihlallere ilişkin ceza ve puanlarda yasadan muaf tutuldu.
Kaynak: Kamugündemi.com