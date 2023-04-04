20 yaşından büyük ehliyet sahipleri dikkat! TBMM'de kabul edildi

Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifinin Meclis'ten geçmesiyle konuyla ilgili açıklama yapıldı. Son olarak yapılan duyuruda bu borç düzenlemesine ait başvurular Mayıs'ta, ilk ödemelerin ise Haziran ayında yapılağı belirtildi. Birçok cezayı kapsamına alan yapılandırma kanunu ile başvurunun ne zaman ve nasıl yapılacağı sorgulanıyor. Bu kapsamda, borçlu ve cezalı olan sürücülere ehliyet af ve iadesi geldiği bildirildi.