2023 Ramazan mesajları: Resimli, anlamlı, yeni, dualı mesajlar

Baslangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile baslayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle… Hoş geldin on bir ayın sultanı

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı ramazanlar.

Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. 'Hayırlı Ramazanlar