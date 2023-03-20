2023 Ramazan mesajları: Resimli, anlamlı, yeni, dualı mesajlar
Bu yıl 23 Mart Perşembe gününe denk gelen Ramazan ayı heyecan ile karşılanıyor. Hayır ve bereket anlamına gelen Ramazan tüm İslam alemi için en önemli aylardan biridir. İçerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini de barındıran mübarek Ramazan ayı bu akşam ki teravih namazıyla başlayacak.
Ramazan demek bereket ve kurtuluş demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar…
Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı ramazanlar..!
Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim…
Baslangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile baslayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle… Hoş geldin on bir ayın sultanı
Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı ramazanlar.
Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. 'Hayırlı Ramazanlar
Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.
Baslangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile baslayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle… Hoş geldin on bir ayın sultanı
Mübarek ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için… Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için… Hayırlı Ramazanlar
Ramazan Ayının bereketi hanenize hoşgörüsü gönüllerinize sabrı ruhunuza dolsun, Hoşgeldin on bir ayın sultanı Ya Şehr-i Ramazan
Ramazan ayı ülkeme ve tüm inananlara güzellikler ve bolca huzur getirsin. Hayırlı Ramazanlar…