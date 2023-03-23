2023 Ramazan mesajları: Resimli, anlamlı, yeni, dualı mesajlar

23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak olan ve heyecanla beklenen Ramazan ayı geldi. Müslüman alemi için önemli bir yeri olan Ramazan ayında vatandaşlar, sevdiklerinin Ramazan ayını kutlamak için Ramazan ayı mesajlarını araştırmaya başladı. İşte 2023 Ramazan ayı yeni, dualı, anlamlı, resimli, mesajları...

Ramazan demek bereket ve kurtuluş demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar…

Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı ramazanlar..!

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim…