2023 Aile Destek Programı Mart ayı ödemeleri ne zaman?
3 milyon haneye toplam 3.8 milyar lira aktarımın yapılacağı Aile Destek Programı kapsamında, Mart ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar, ödemelerin ne zaman yatacağını merak ediyor.
Mart ayının ilk günlerinde Aile Destek Programı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı merak ediliyor.
Aile Destek Paketi kapsamında; hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre 850 - 1.250 TL arasında değişen ödemeler yapılıyor. Peki Aile Destek Programı Mart ayı ödemeleri ne zaman?
AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuya ilişkin şu sözleri katardı:
- Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'ye,
• %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye,
• %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye,
• Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye,
• Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye yükseldi.
- Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız.
Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Aile destek paketi ödemeleri genellikle her ayın ilk haftasında hesaplara aktarılıyor.
AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.