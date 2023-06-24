2023 En güzel Kurban Bayramı mesajları! Resimli anlamlı sözler

28 Haziran - 1 Temmuz arasında tüm İslam aleminde Kurban Bayramı manevi coşkuyla eda edilecek. Hac ibadetinin de yapıldığı bu ayda maneviyatı artıracak dualar ve ibadetler yapılacak. Sizler için bu güzel günlerde sevdiklerinize göndereceğiniz dua yüklü mesajları resimlerle beraber derledik.