2023 EYT'de ilk maaşlar ne zaman?

EYT'DE SON DURUM

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıklamıştı. Meclis'in açılması ile ilk gündem maddelerinden biri olan EYT konusu görüşülecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İlk gündem başlığımız EYT düzenlemesi salı günü umuyorum ki bitirebiliriz" ifadelerini kullandı.