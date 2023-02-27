2023 EYT'de ilk maaşlar ne zaman?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için vatandaşlar, 28 Şubat'a kilitlendi. Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT'de, Meclis'in açılmasından sonraki gündem, EYT maaşları olmaya başladı. Peki, 2023 EYT'de maaşlar ne zaman verilecek?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi 28 Şubat Salı günü toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi ile gündeme geliyor. Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT düzenlemesinde ilk maaş ödemeleri araştırılıyor.
EYT'DE SON DURUM
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıklamıştı. Meclis'in açılması ile ilk gündem maddelerinden biri olan EYT konusu görüşülecek.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İlk gündem başlığımız EYT düzenlemesi salı günü umuyorum ki bitirebiliriz" ifadelerini kullandı.
EYT'DE SON AŞAMALAR
• 28 Şubat saat 15.00’te açılacak Genel Kurul’un ilk gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.
• Meclis Genel Kurul’daki görüşmelerin ardından EYT düzenlemesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanıyor.
• Sonrasında EYT'nin Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.
2023 EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN?
• Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası yürürlüğe girdikten sonra EYT'liler de emeklilik başvurularını yapabilecekler.
• Başvuru tarihini takip eden ayda EYT ilk maaşlar ödenecek.
• Mart ayında ödenmesi beklenen EYT ilk maaşları Nisan ayında hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.