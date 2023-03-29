2023 RAMAZAN | 30 Mart Pazartesi il il sahur ve iftar saatleri
Diyanet İşleri, İstanbul iftar vakti başta olmak üzere tüm iller için 30 günlük iftar saati bilgisini yayınladı. 27 Mart Pazartesi gecesi farz olan oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkanlar iftar vakti saat kaçta sorusuna cevap aramaya başlayacak. İşte il il iftar ve sahur vakitleri...
Bin aydan daha hayırlı on bir ayın sultanı Ramazan ayı başladı. İmsak vakti öncesi sahura kalkan milyonlarca kişi farz olan oruç ibadeti için niyet ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı İmsakiye 2023 takvimine göre iftar vakti, sahur saati, imsak saatleri de belli olmuştu. İftar vakti bugün saat kaçta, iftar saati ne zaman akıllara takılan en önemli soru işaretlerinden birisi oldu. İmsakiye 2023 ile İstanbul iftar saati öğrenebilirsiniz. İşte, İftar saati, iftar vakti ve tüm iller için imsak saatleri...
EN KISA VE EN UZUN ORUÇ NEREDE TUTULACAK?
• Bu yıl en uzun oruç Sinop'ta tutulacak. 23 Mart perşembe günü saat 05.05'te imsak vakti ile oruca başlayacak Sinoplular, akşam 19.01'de oruçlarını açacak.
• En kısa oruç tutacak iller arasında ise Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa gibi iller bulunuyor.
• Sinopta ilk oruç 13 saat 57 dakika sürecek. En kısa orucun yaşanacağı illerde 13 saat 47 dakikalık bir süre yaşanacak.
RAMAZAN AYINDA NE OLMUŞTUR?
Müslüman alemi için bereket ayı olarak kabul edilen on bir ayın sultanına sayılı günler kaldı. Ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Ramazan ayının başlıca özellikleri şu şekildedir;
• Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmeye başlamıştır.
• İslamın şartlarından birisi olan oruç ibadeti bu ayda yerine getirilir.
• Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) inanarak teravih namazını kılan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir. Kendisinin de bizzat kılarak ümmeti için sünnet olduğunu bildirdiği teravih namazı da yine bu aya özel ibadetlerden birisidir.
• Fıtır sadakası (fitre) bu ayın sonuna ve bayramdan önce verilmektedir.
• Bazı hadis kaynaklarında bu ayda umre yapanların hac sevabı alacağı belirtilmiştir.
• Bu ay içerisinde yapılan ibadetler diğer aylara göre daha çok mükâfat verileceği yine hadislerde belirtilmektedir.
• Kur'an-ı Kerim ayı olarak bilinen bu ay içerisinde bolca Kur'an okunmalıdır.
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