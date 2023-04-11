Trafik sigortası priminde hasarsızlık oranları değişti

1 Mayıs 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primlerin yüzde 5 artırımlı olması kararlaştırılırken; 1 Mayıs'tan itibaren aylık azami fiyat artışı ise yüzde 2 olarak belirlendi. Hasarsızlık indirimi ve hasar sebebiyle prim artırım oranları da değiştirildi.