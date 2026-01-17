2025 istatistikleri belli oldu: Anne babalar en çok bu iki ismi tercih etti!
Düzce'de 2025 yılının isim haritası netleşti. Binlerce ailenin tercihini mercek altına alan istatistikler, geleneksel köklerle modern dokunuşların nasıl harmanlandığını ortaya koydu. Erkeklerde tarihin gücü, kızlarda ise doğanın zarafeti kazandı; işte zirveye oturan o isimler...
Düzce'de yeni doğan bebeklere verilen isimler üzerine yapılan kapsamlı istatistik çalışması sonuçlandı.
2025 yılında dünyaya gözlerini açan erkek bebeklerde "Alparslan" ismi açık ara farkla listenin başında yer aldı.
Ailelerin tarihi ve güçlü anlamlar taşıyan isimlere yönelmesi, istatistiklere net bir şekilde yansıdı. Türk tarihinde kritik ve önemli bir yere sahip olan Alparslan ismi, son yıllarda sadece Düzce'de değil, Türkiye genelinde de popülaritesini hızla artıran tercihler arasında bulunuyor.
Konuyu değerlendiren uzmanlar, bu eğilimi milli ve kültürel değerlere olan ilginin ve bağlılığın somut bir yansıması olarak nitelendiriyor.
Kız bebeklerde ise ibre doğadan ve sadelikten yana döndü. Doğayı çağrıştıran, modern tınısı ve sadeliğiyle öne çıkan "Defne", Düzce'de ebeveynlerin bir numaralı tercihi olarak zirveye yerleşti.
Son yıllarda giderek daha fazla tercih edilen bu ismin, Düzce gibi doğayla iç içe, yeşilin her tonunu barındıran bir şehirde birinci sıraya yükselmesi, ailelerin anlamı güçlü ve kulağa hoş gelen isim arayışının bir sonucu olarak görülüyor.
Açıklanan 2025 verileri, Düzce'de bebek isimlerinde çarpıcı bir sentezi de gözler önüne serdi. İstatistikler, erkek bebeklerde tarihi ve güçlü figürleri çağrıştıran "geleneksel" isimlerin ön plana çıktığını; kız bebeklerde ise doğa temalı ve "modern" isimlerin tercih edildiğini kanıtladı.