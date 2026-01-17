2025 istatistikleri belli oldu: Anne babalar en çok bu iki ismi tercih etti!

Ailelerin tarihi ve güçlü anlamlar taşıyan isimlere yönelmesi, istatistiklere net bir şekilde yansıdı. Türk tarihinde kritik ve önemli bir yere sahip olan Alparslan ismi, son yıllarda sadece Düzce'de değil, Türkiye genelinde de popülaritesini hızla artıran tercihler arasında bulunuyor.