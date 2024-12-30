2025 öncesi dikkat! Dinçer Güner bu 3 burcu uyardı!

Aslan ve Yükselen Aslan; Sorumluluklar artıyor!

Yeni yıla oğlak burcunda meydana gelecek olan yeni ayın etkileri ile gireceksiniz. Günlük düzeniniz ve çalışma ortamınızla ilgili önemli yenilikleri gündeme getirebilir. Sağlığınızı ve vücut enerjinizi düzene sokmak isteyebilir, spor veya beslenme programlarını daha disiplinli bir biçimde uygulayabilirsiniz. İş yerinde daha sorumlu ve planlı davranarak, görevlerinizi titizlikle yerine getireceksiniz. İş hayatında sorumluluklar artıyor...

Bu dönemde, çalışma arkadaşlarınızla iş bölümü ve sorumluluk paylaşımı yapmanız gerekebilir. Evde beslediğiniz patili dostlarınız varsa eğer onlarla ilgili sorumluluklarda artabilir veya belki de yeni yıla yeni bir patili dost ile de girebilirsiniz.