2025’in en güvenli ülkeleri açıklandı! İşte dünyanın en barışçıl 5 ülkesi
Küresel çatışmaların arttığı, sınır güvenliğinin sıkılaştığı ve ticaret gerilimlerinin tırmandığı bir yılda, bazı ülkeler barışı korumayı başardı. 2025 Küresel Barış Endeksi’ne (GPI) göre dünyanın en güvenli beş ülkesi açıklandı.
Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından hazırlanan GPI raporuna göre, devlet temelli çatışmaların sayısı İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yalnızca bu yıl üç yeni çatışma daha çıktı. Birçok ülke bu tabloya artan militarizasyonla karşılık verirken, barışın küresel ölçekte giderek daha nadir hale geldiği vurgulandı.
Küresel Barış Endeksi, dış çatışmalardan askeri harcamalara, terör olaylarından cinayet oranlarına kadar toplam 23 farklı göstergeyi değerlendirerek ülkeleri sıralıyor.
İŞTE DÜNYANIN EN GÜVENLİ BEŞ ÜLKESİ
Bu yılın en güvenli ülkeleri, siyasi istikrarları, düşük suç oranları ve barışa öncelik veren politikalarıyla öne çıktı:
İzlanda
İrlanda
Yeni Zelanda
Avusturya
Singapur