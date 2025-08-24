2025’in en güvenli ülkeleri açıklandı! İşte dünyanın en barışçıl 5 ülkesi

Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından hazırlanan GPI raporuna göre, devlet temelli çatışmaların sayısı İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yalnızca bu yıl üç yeni çatışma daha çıktı. Birçok ülke bu tabloya artan militarizasyonla karşılık verirken, barışın küresel ölçekte giderek daha nadir hale geldiği vurgulandı.