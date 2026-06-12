2026 Babalar Günü hangi gün? Babalar Günü'ne kaç gün kaldı? Hangi tarihe denk geliyor? İşte detaylar

Takvimlerin haziran ayını göstermesiyle birlikte milyonlarca kişi, hayatlarındaki en değerli varlıklardan biri olan babalarını onurlandırmak ve onlara duydukları minneti göstermek amacıyla hazırlıklara yöneldi. Son günlerde en çok araştırılan konuların başında "2026 Babalar Günü ne zaman, bu pazar mı?" ve "Babalar Günü'ne kaç gün kaldı?" soruları yer alıyor.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de Babalar Günü, her yıl geleneksel olarak haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Takvimlerin hızla ilerlediği bu yılda, Babalar Günü 21 Haziran 2026 Pazar gününde kutlanacak. Bu özel günün hafta sonuna rastlaması, vatandaşlara babalarıyla baş başa vakit geçirmek, anlamlı bir kahvaltı organize etmek veya çeşitli sürprizler hazırlamak için uygun bir ortam sunuyor.

Bugün tüm dünyada kutlanan Babalar Günü'nün kökeni 20. yüzyılın başlarına, Amerika Birleşik Devletleri’ne dayanıyor. Annesinin vefatının ardından kendisini ve beş kardeşini büyük bir fedakarlıkla tek başına büyüten William Jackson Smart’ı onurlandırmak isteyen Sonora Smart Dodd, bu geleneğin temellerini attı. Dodd, tıpkı anneler gibi babaların da kendilerine ait özel bir günü hak ettiğini savundu.

Sonora Smart Dodd, ilk etapta kutlama tarihi olarak babasının doğum günü olan 5 Haziran'ı önerdi. Ancak hazırlık sürecinin uzaması nedeniyle tarihteki ilk Babalar Günü kutlaması 19 Haziran 1910'da gerçekleştirildi. Ortaya çıkan bu sivil inisiyatifin resmiyet kazanması ise yıllar sonra oldu. 1966 yılında dönemin ABD Başkanı Lyndon B. Johnson'ın haziran ayının üçüncü pazarını Babalar Günü ilan etmesiyle birlikte, bu özel gün resmi olarak kabul gördü ve uluslararası çapta kutlanmaya başlandı.