2026 fitre bedeli ne kadar? Kimler fitre verir, kimlere verilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Ramazan ayı için geçerli olacak fitre miktarını duyurdu. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı fitre bedeli 240 TL olarak belirlendi.

Açıklamada, fitre miktarının belirlenmesinde güncel yaşam koşulları ve temel ihtiyaçların esas alındığı ifade edildi.

2026 fitre bedeli ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun kararına göre 2026 yılı fitre bedeli 240 TL oldu.

Kimler fitre vermekle yükümlü?

Borçları ve temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanlar fitre vermekle yükümlüdür. Asgari ücretle çalışan bir kişi, borçları çıktıktan sonra nisap miktarı mala sahipse fitre vermekle yükümlü sayılır.

Kimlere fitre verilir?

Fitre;

Fakirlere,

Muhtaç kimselere,

Dinen zengin sayılmayan kişilere verilebilir.

Kimlere fitre verilmez?

Anne, baba, dede, nine

Çocuklar ve torunlar

Eş

Gayrimüslimler

Bunların dışında kalan; kardeş, hala, amca, teyze, dayı, gelin, damat, kayınvalide ve kayınpeder gibi akrabalara fitre verilebileceği belirtildi.