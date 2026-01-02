2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimini yayımlamasıyla Kurban Bayramı’nın hangi tarihlerde idrak edileceği netleşti. Bayramın hafta içine denk gelmesi, tatil planlarını da gündeme taşıdı.

Yeni yıla girilmesiyle birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında Kurban Bayramı’nın tarihi yer aldı. Özellikle yıllık izin planı yapmak isteyenler, bayramın hangi günlere denk geldiğini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığıtarafından açıklanan 2026 dini günler takvimiyle birlikte Kurban Bayramı tarihleri kesinleşti.

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet’in yayımladığı takvime göre 2026 Kurban Bayramı’nın birinci günü 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü idrak edilecek. Bayram toplam dört gün sürecek.

2026 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Kurban Bayramı’nın günlere göre dağılımı şu şekilde olacak:

gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Bayram arefesi ise 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk geliyor ve yarım gün resmi tatil olarak uygulanacak.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Arefe gününün salıya denk gelmesi nedeniyle, pazartesi gününün de idari izin kapsamına alınması halinde Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzayabileceği değerlendiriliyor. Ancak bu konuda resmi kararın ilerleyen aylarda açıklanması bekleniyor.

