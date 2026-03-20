2026 Ramazan Bayramı mesajları: Kısa, uzun, anlamlı, dualı Ramazan Bayramı mesajları
On bir ayın sultanı Ramazan ayının ardından 20 Mart Cuma günü idrak edilen Ramazan Bayramı, tüm İslam aleminde büyük bir sevinçle karşılanıyor.
2026 yılı Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü sabahın ilk ışıklarıyla kılınan bayram namazının ardından ülkemizde ve tüm İslam ülkelerinde kutlanmaya başlandı.
Yardımlaşma, dayanışma ve arınmanın simgesi olan Ramazan-ı Şerif’in manevi huzuru geride bırakılırken, vatandaşlar bayramın sevgi, kardeşlik ve paylaşma ruhunu dijital platformlara taşıdı.
Sevdikleriyle yan yana olamayan milyonlarca kişi, telefonlarına sarılarak uzaktaki akrabalarına, eski dostlarına ve iş arkadaşlarına en içten dileklerini iletmek için arayışa geçti.
İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz "Hayırlı Bayramlar" sözleri!
“Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.”
“Cenabı Hak tuttuğumuz oruçları, yaptığımız hayırları kabul etsin. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.”
“Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün.”
"Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun"
“Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.”
“Ramazan Bayramın mübarek olsun! Sağlık, huzur ve mutluluk dilerim.”
“Bayramın sana ve ailene sevgi, barış ve bereket getirmesini temenni ederim.”
"Bu bayram, sevgi ve mutluluğun bir araya geldiği bir gün olsun. Sevdiklerinizle birlikte güzel günler geçirmenizi dilerim."
"Bayramın bereketi, hayatınıza huzur ve mutluluk getirsin. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel anılar biriktirin."
“Güzel anılar biriktireceğin, yüzünün güleceği bir bayram geçirmeni dilerim. Bayramın mübarek olsun!”
“Ramazan Bayramı’nın sana bolluk, dostluk ve neşe getirmesi dileğiyle. Hayırlı bayramlar!”
“Sevdiklerinle geçireceğin güzel bir bayram olsun. Bayramın mübarek olsun! Kalbinin mutlulukla dolacağı, yüzünün hep güleceği bir bayram dilerim. Hayırlı bayramlar!”
“Ramazan Bayramı’nın sana ve ailene sağlık, huzur ve sevgi getirmesini dilerim. Bayramın tatlı anlarla dolsun, her günün bayram gibi geçsin. Mübarek olsun!”
“Birlikte nice bayramlara ulaşmak dileğiyle… Ramazan Bayramın mübarek olsun! Bayramın sana umut, sevgi ve güzel sürprizler getirmesini temenni ederim. Hayırlı bayramlar!”
“İslam alemine ve bütün insanlığa mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum”
“Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.”
"Bayramın ışığı, kalbinizi ve evinizi aydınlatsın. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel anılar yaşayınız. Bayramınız mübarek olsun!"
KURUMSAL BAYRAM MESAJLARI
“Değerli Çalışanlarımız ve İş Ortaklarımız, Bayramın huzur ve bereketinin, işbirliğimizin güçlendiği bu dönemde sizlerle birlikte daha da anlam kazandığını düşünüyoruz. Bayramın sizlere sağlık, huzur ve başarı getirmesini diliyor, birlikte nice güzel işlere imza atmayı temenni ediyoruz. Bayramınız kutlu olsun!”
“Saygıdeğer Müşterilerimiz, Bayram, sevdiklerimizle birlikte paylaşacağımız en güzel anları hatırlatırken, sizlere de mutluluk, huzur ve başarı getirmesini temenni ederiz. İşbirliğimizin bu bayramda da daha da güçlenmesini diliyor, sağlıklı, keyifli ve başarılı bir bayram geçirmenizi arzuluyoruz. Hayırlı bayramlar!”
“Kıymetli İş Ortaklarımız, İşbirliğimizin kıymetini bir kez daha takdir ettiğimiz bu özel günde, bayramın sizlere sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz. Sizinle daha pek çok başarıya imza atmak dileğiyle, bayramınızı en samimi dileklerimizle kutlarız.”
“Bayramlar, sadece özel anlar değil, aynı zamanda birlikte başardığımız güzel şeylerin bir kutlamasıdır. Sizinle çalışmak, en büyük armağanımız. Bayramda sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu günler geçirmenizi temenni ederiz!”
“Bu bayram, birlikte daha kuvvetli, daha verimli ve daha başarılı yarınlara adım atacağımızı bilerek kutluyoruz. Hep birlikte daha büyük başarılara ulaşmak dileğiyle, bayramınız mübarek olsun!”
“Bayramlar, toplumumuzdaki yardımlaşma ruhunu pekiştirdiğimiz, birbirimize daha yakın olduğumuz zamanlardır. Biz de her adımımızda dayanışmayı ve ortak değerleri ön planda tutarak sizlerle birlikte büyümeye devam ediyoruz. Bayramda sevdiklerinizle mutluluk dolu bir dönem geçirmeniz dileğiyle!”
“Bayramlar, toplumsal birlikteliğin ve dayanışmanın en değerli örneklerinden biridir. Bu özel günlerin, tüm insanlığa barış, mutluluk ve refah getirmesini temenni eder, bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.”
Değerli çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın Ramazan Bayramı’nı kutlar; sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler dileriz.
Güven ve iş birliği içinde sürdürdüğümüz yolculuğumuzda, Ramazan Bayramı’nın hepimize huzur ve bereket getirmesini temenni ederiz.
Bayramın birlik ve beraberlik ruhunun iş hayatımıza da güzellik, verim ve dayanışma katmasını dileriz.
Tüm paydaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutlar, sevdikleriyle birlikte mutlu bir bayram geçirmelerini dileriz.
Ramazan Bayramı’nın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ederiz.
Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güç kazandığı Ramazan Bayramı’nızı en içten dileklerimizle kutlarız.
Sevgi, hoşgörü ve paylaşmanın anlam kazandığı bu özel günlerin herkese huzur ve mutluluk getirmesini dileriz.
DUALI BAYRAM MESAJLARI
Bayramın kalbinize huzur, evinize bereket, hayatınıza mutluluk getirmesi duasıyla… Hayırlı bayramlar.
Rabbim tuttuğumuz oruçları ve ettiğimiz duaları kabul etsin. Ailenizle birlikte huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle.
Peygamber Efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki: "Birbirinize hediye verin ki sevginiz artsın." Bu mübarek günde birbirimize en güzel hediyemiz dualarımız olsun. Bayramınız mübarek olsun.
Allah'ım! Bu mübarek bayram sabahı hürmetine dualarımızı kabul, günahlarımızı af eyle. İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun.
Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu günlerde, kalbiniz huzurla dolsun. Rabbim bizleri sağlıkla nice bayramlara eriştirsin.
Ramazan ayının bereketini, bayramın coşkusunu yaşamanız dileğiyle, nice mutlu bayramlar dilerim.
Bayramınız kutlu olsun! Sevdiklerinizle birlikte geçirdiğiniz her anın huzur ve mutluluk dolu olması dileğiyle.
Ramazan Bayramı, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirsin. Bayramın sevincini hep birlikte paylaşmanız dileğiyle...
KISA BAYRAM MESAJLARI
Tüm İslâm alemi için huzur ve bereket dolu bir bayram olmasını temenni ediyorum.
Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öptüğümüz hayırlı bir bayram diliyorum.
Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, tüm sevgi ve mutluluğun sizinle olmasını temenni ederim.
Ramazan Bayramın kutlu olsun, huzur ve mutluluk seninle olsun.
Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.
Bayramın bereket, sağlık ve neşe getirsin.
Sevdiklerinle birlikte nice mutlu bayramlara.
Kalbine huzur, evine mutluluk dolsun. İyi bayramlar.
AİLEYE BAYRAM MESAJLARI
Uzakta olsak da kalbim her zaman sizlerle. Ailece mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum.
Bayram sabahının bereketi, ailemizin neşesi ve huzuru daim olsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.
Bayramın huzuru evimizi, mutluluğu gönlümüzü doldursun. Hep birlikte nice güzel bayramlara.
Sevginin ve paylaşmanın çoğaldığı bu güzel bayramda hepinizi yürekten kucaklıyorum. İyi bayramlar.
Canım ailem, Ramazan Bayramı’mız mübarek olsun. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin.
Kalbin kadar güzel bir bayram diliyorum. Nice mutlu bayramlara.
Bayramın umut, sevgi ve huzur getirsin. Dostluğumuz daim olsun.
Dostluğumuz kadar güzel, huzur dolu ve neşeli bir bayram geçirmeni dilerim. Ramazan Bayramın kutlu olsun.
Sağlık, mutluluk ve bol kahkaha dolu günler senin olsun. İyi bayramlar canım arkadaşım.
Bayramın sevdiklerinle birlikte huzur, neşe ve güzellik içinde geçsin. Ramazan Bayramın mübarek olsun.
SEVGİLİYE BAYRAM MESAJLARI
Bu özel günde tüm güzelliklerin seni bulmasını diliyorum.
Sevginin kutsallığını ön plana çıkaran bu bayram huzur, sağlık ve mutluluk getirsin.
Her şey kalbin kadar güzel, bayramın kutlu olsun sevgilim.
Hayatımı güzelleştiren en kıymetli insanın Ramazan Bayramı kutlu olsun. Seninle her günüm ayrı bir mutluluk.
Bayramın huzuru kalbine, gülüşün ömrüme mutluluk katsın. Seni çok seviyorum, iyi bayramlar.
Bu güzel bayramda en büyük dileğim, yüzünün hep gülmesi ve kalbinin hep huzurla dolması. Bayramın mübarek olsun.
Senin varlığın en güzel bayram sevinci gibi. Nice mutlu bayramlara birlikte ulaşalım.
Bayramın bereketi sevgimize güzellik katsın. Kalbim hep seninle, iyi bayramlar.
KOMİK VE ESPRİLİ BAYRAM MESAJLARI
Yüzünün öpülmekten solduğu huzurlu ve sağlıklı bayramlar geçirmeni diliyorum.
Seni mutlu eden şey her neyse tez zamanda mutluluğa boğulmanı dilerim. İyi bayramlar.
Her günü bayram olan arkadaşım, evet sana diyorum. Bundan sonra da nice güzel bayramlar geçirmen dileğiyle.
Midenin şekerlemeyle dolacağı harika bir bayram diliyorum.
Bu mesajı sakla da her yıl aynı şeyleri yazmak zorunda kalmamayım. Bayramın mübarek olsun.
Bu bayramda sadece kalbiniz değil, karnınız da doyacak! Ama yine de, tatlılarınızı fazla aşırıya kaçırmayın, kalori hesabını unutmayın!
Bayram demek, bolca çikolata yemek demektir! Sağlık ve mutlulukla dolu bir gün dilerim.
Misafirleriniz bol, tatlılarınız daha bol! Bayramın tadı damağınızda kalsın, aman formunuza dikkat edin!