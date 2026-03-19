2026 Bayram Namazı saatleri: şehir şehir tam liste

Diyanet İşleri Başkanlığı, 20 Mart Cuma günü kılınacak olan Ramazan Bayramı namaz saatlerini duyurdu.

Toygu Ökçün
Yayınlanma: Güncellenme:

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, 2026 Ramazan Bayramı namazı 20 Mart Cuma sabahı illere göre şu saatlerde kılınacak:

Marmara Bölgesi

  • İstanbul: 07.39
  • Bursa: 07.38
  • Kocaeli: 07.35
  • Edirne: 07.49
  • Çanakkale: 07.49
  • Tekirdağ: 07.45
  • Kırklareli: 07.46
  • Yalova: 07.38
  • Balıkesir: 07.43

İç Anadolu Bölgesi

  • Ankara: 07.23
  • Konya: 07.24
  • Eskişehir: 07.32
  • Kayseri: 07.12
  • Sivas: 07.06
  • Yozgat: 07.15
  • Kırıkkale: 07.20
  • Aksaray: 07.18

Ege Bölgesi

  • İzmir: 07.45
  • Manisa: 07.44
  • Aydın: 07.42
  • Denizli: 07.37
  • Muğla: 07.40
  • Afyonkarahisar: 07.32
  • Kütahya: 07.34
  • Uşak: 07.36

Akdeniz Bölgesi

  • Antalya: 07.31
  • Adana: 07.12
  • Mersin: 07.15
  • Hatay: 07.09
  • Kahramanmaraş: 07.06
  • Osmaniye: 07.08
  • Isparta: 07.31

Karadeniz Bölgesi

  • Samsun: 07.10
  • Trabzon: 06.56
  • Ordu: 07.03
  • Zonguldak: 07.28
  • Rize: 06.53
  • Sinop: 07.15
  • Kastamonu: 07.20
  • Bolu: 07.29

Doğu ve Güneydoğu Anadolu

  • Erzurum: 06.49
  • Van: 06.40
  • Erzincan: 06.56
  • Kars: 06.42
  • Diyarbakır: 06.53
  • Gaziantep: 07.04
  • Şanlıurfa: 06.58
  • Mardin: 06.51

KKTC

  • Lefkoşa: 06.19
bayram namazı bayram namazı saatleri bayram namazı saat kaçta
