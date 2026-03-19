2026 Bayram Namazı saatleri: şehir şehir tam liste

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, 2026 Ramazan Bayramı namazı 20 Mart Cuma sabahı illere göre şu saatlerde kılınacak:

Marmara Bölgesi

İstanbul: 07.39

Bursa: 07.38

Kocaeli: 07.35

Edirne: 07.49

Çanakkale: 07.49

Tekirdağ: 07.45

Kırklareli: 07.46

Yalova: 07.38

Balıkesir: 07.43

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 07.23

Konya: 07.24

Eskişehir: 07.32

Kayseri: 07.12

Sivas: 07.06

Yozgat: 07.15

Kırıkkale: 07.20

Aksaray: 07.18

Ege Bölgesi

İzmir: 07.45

Manisa: 07.44

Aydın: 07.42

Denizli: 07.37

Muğla: 07.40

Afyonkarahisar: 07.32

Kütahya: 07.34

Uşak: 07.36

Akdeniz Bölgesi

Antalya: 07.31

Adana: 07.12

Mersin: 07.15

Hatay: 07.09

Kahramanmaraş: 07.06

Osmaniye: 07.08

Isparta: 07.31

Karadeniz Bölgesi

Samsun: 07.10

Trabzon: 06.56

Ordu: 07.03

Zonguldak: 07.28

Rize: 06.53

Sinop: 07.15

Kastamonu: 07.20

Bolu: 07.29

Doğu ve Güneydoğu Anadolu

Erzurum: 06.49

Van: 06.40

Erzincan: 06.56

Kars: 06.42

Diyarbakır: 06.53

Gaziantep: 07.04

Şanlıurfa: 06.58

Mardin: 06.51

KKTC