2026 Bayram Namazı saatleri: şehir şehir tam liste
Diyanet İşleri Başkanlığı, 20 Mart Cuma günü kılınacak olan Ramazan Bayramı namaz saatlerini duyurdu.
Yayınlanma: Güncellenme:
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, 2026 Ramazan Bayramı namazı 20 Mart Cuma sabahı illere göre şu saatlerde kılınacak:
Marmara Bölgesi
- İstanbul: 07.39
- Bursa: 07.38
- Kocaeli: 07.35
- Edirne: 07.49
- Çanakkale: 07.49
- Tekirdağ: 07.45
- Kırklareli: 07.46
- Yalova: 07.38
- Balıkesir: 07.43
İç Anadolu Bölgesi
- Ankara: 07.23
- Konya: 07.24
- Eskişehir: 07.32
- Kayseri: 07.12
- Sivas: 07.06
- Yozgat: 07.15
- Kırıkkale: 07.20
- Aksaray: 07.18
Ege Bölgesi
- İzmir: 07.45
- Manisa: 07.44
- Aydın: 07.42
- Denizli: 07.37
- Muğla: 07.40
- Afyonkarahisar: 07.32
- Kütahya: 07.34
- Uşak: 07.36
Akdeniz Bölgesi
- Antalya: 07.31
- Adana: 07.12
- Mersin: 07.15
- Hatay: 07.09
- Kahramanmaraş: 07.06
- Osmaniye: 07.08
- Isparta: 07.31
Karadeniz Bölgesi
- Samsun: 07.10
- Trabzon: 06.56
- Ordu: 07.03
- Zonguldak: 07.28
- Rize: 06.53
- Sinop: 07.15
- Kastamonu: 07.20
- Bolu: 07.29
Doğu ve Güneydoğu Anadolu
- Erzurum: 06.49
- Van: 06.40
- Erzincan: 06.56
- Kars: 06.42
- Diyarbakır: 06.53
- Gaziantep: 07.04
- Şanlıurfa: 06.58
- Mardin: 06.51
KKTC
- Lefkoşa: 06.19