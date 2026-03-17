2026’nın en çok ziyaret edilen web siteleri
Milyarlarca insanın dijital rotası netleşti. 2026 yılına damga vuran platformlar listesinde sosyal medya devleri ve video içerik platformları arasındaki kıyasıya rekabet dikkat çekerken, listenin beşinci sırasındaki sürpriz isim internet alışkanlıklarının nasıl değiştiğini gözler önüne serdi
İşte dijital dünyanın en popüler durakları...
5. ChatGPT – 5,5 Milyar kez ziyaret edildi.
4. Instagram – 6,1 Milyar
3. Facebook – 9,5 Milyar
2. YouTube – 49,7 Milyar
1. Google – 94,8 Milyar
Bilimsel Uyarı: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri, kontrolsüz ekran kullanımının uyku kalitesi ve kaygı düzeyleri üzerindeki doğrudan etkilerine dikkat çekiyor. Uzmanlar, dijital bağımlılık riskine karşı "bilinçli tüketim" alışkanlığı kazanmanın ve ekran süresini takip etmenin gerekliliğini vurguluyor.