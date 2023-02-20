21 Şubat 2023 Şaban ayı mesajları: Yeni, anlamlı, resimli Şaban ayı mesajları
İslam alemi üç ayların ikincisi olan Şaban ayı için heyecanlı bekleyişe başladı. Bu mübarek ay öncesi vatandaşlar, Şaban ayının ne zaman başlayacağını ve en güzel Şaban ayı mesajlarına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, birbirinden anlamlı Şaban ayı mesajları...
Şaban ayı mesajları 2023 ile İslam dünyası ve Müslümanlar, bu mübarek günlerin huzurunu birlikte paylaşmak istiyor. İbadet, şükür ve dualar eşliğinde mübarek aylar mutlulukla kutlanıyor. Recep Ayı 23 Ocak 2023 tarihinde başlarken, 21 Şubat'ta Şaban; 23 Mart'ta Ramazan ayı başlayacak. Bu kapsamda ise birçok kişi Şaban ayı mesajları ve sözleri araştırmasına çıktı. İşte 2023 en güzel, en anlamlı Şaban ayı mesajları…
Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Şaban ayımız mübarek olsun!
Avuçların semaya, dillerin ise niyaza, gönüllerin ise mevlaya açıldığı mübarek Şaban ayını tebrik ederim...
Receb ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise hasat ayıdır. Allah’ım bizi hayırlı hasat elde edenlerden eyle. Şaban ayını tebrik ederim
Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Üç aylarınız mübarek olsun…
Yer yer sürçmüş yer yer düşmüş ama pişman olmuş biz kullara Rahman’ın rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Üç aylarımız mübarek olsun.
Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bu günlerde düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle.. Üç ayların mübarek olsun..