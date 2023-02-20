21 Şubat 2023 Şaban ayı mesajları: Yeni, anlamlı, resimli Şaban ayı mesajları

Yer yer sürçmüş yer yer düşmüş ama pişman olmuş biz kullara Rahman’ın rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Üç aylarımız mübarek olsun.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bu günlerde düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle.. Üç ayların mübarek olsun..