24 ŞUBAT CUMA MESAJLARI: YENİ, RESİMLİ, ANLAMLI CUMA MESAJI
İslam alemi için cuma günü önemli bir yere sahiptir. Cuma günü ile ilgili pek çok hadis-i şerif bulunur. Müslümanların bayram günü olarak kabul edilen cuma gününde camilerde cuma namazı kılınır ve okunan hutbeler dinlenir. İşte 24 Şubat 2023 en güzel, yeni, kısa, uzun, resimli mesajlar...
Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.
Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...
Ellerin duaya uzandığı sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...
Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim
Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.
Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!
De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Miraç Kandiliniz ve Cumanız mübarek olsun.
Ey Rabbim her şey senin hizmetindedir. Sen bizi koru, bize yardım et ve bize rahmet et. Deprem’de hayatını kaybedenlerin günahlarını bağışla ve geride kalanlara sabır ver. Hayırlı cumalar…