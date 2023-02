24 ŞUBAT CUMA MESAJLARI: YENİ, RESİMLİ, ANLAMLI CUMA MESAJI

Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Miraç Kandiliniz ve Cumanız mübarek olsun.

Ey Rabbim her şey senin hizmetindedir. Sen bizi koru, bize yardım et ve bize rahmet et. Deprem’de hayatını kaybedenlerin günahlarını bağışla ve geride kalanlara sabır ver. Hayırlı cumalar…