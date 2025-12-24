25 Aralık yarın kandil mi? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?

Regaip Kandili tarihi, Üç Aylar’ın başlamasıyla birlikte en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Dini günler takvimine göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan Üç Aylar, 21 Aralık itibarıyla başladı. Bu süreçte idrak edilecek ilk kandil ise Regaip Kandili olacak.

Peki, 25 Aralık yarın kandil mi? Bugün kandil mi? Regaip Kandili hangi tarihte idrak edilecek?

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimine göre, 2025 yılının son kandili olan Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek. Bu nedenle 24 Aralık gecesini 25 Aralık’a bağlayan gece Regaip Kandili gecesi olacak.

KANDİL BUGÜN MÜ, YARIN MI?

Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe günü idrak edileceği için 24 Aralık bugün kandil değildir, kandil yarın idrak edilecektir.

2026 KANDİL TARİHLERİ

Dini günler takvimine göre 2026 yılında idrak edilecek kandil ve mübarek geceler ise şu şekilde:

25 Aralık 2025 Perşembe – Regaip Kandili

15 Ocak 2026 Salı – Miraç Kandili

2 Şubat 2026 Pazartesi – Berat Kandili

16 Mart 2026 Pazartesi – Kadir Gecesi

24 Ağustos 2026 Pazartesi – Mevlid Kandili

10 Aralık 2026 Perşembe – Regaip Kandili

Regaip Kandili, Üç Aylar’ın manevi atmosferinin başlangıcı olarak kabul edilirken, ibadet, dua ve tövbelerle idrak ediliyor. Dini günler ve kandil tarihleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.