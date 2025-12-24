25 Aralık yarın kandil mi? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?

Üç Aylar’ın başlamasıyla birlikte gözler Regaip Kandili tarihine çevrildi. “25 Aralık yarın kandil mi, bugün kandil mi?” soruları araştırılırken, 2025 ve 2026 kandil tarihleri netleşti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
25 Aralık yarın kandil mi? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?
Yayınlanma:

Regaip Kandili tarihi, Üç Aylar’ın başlamasıyla birlikte en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Dini günler takvimine göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan Üç Aylar, 21 Aralık itibarıyla başladı. Bu süreçte idrak edilecek ilk kandil ise Regaip Kandili olacak.

Peki, 25 Aralık yarın kandil mi? Bugün kandil mi? Regaip Kandili hangi tarihte idrak edilecek?

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimine göre, 2025 yılının son kandili olan Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek. Bu nedenle 24 Aralık gecesini 25 Aralık’a bağlayan gece Regaip Kandili gecesi olacak.

KANDİL BUGÜN MÜ, YARIN MI?

Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe günü idrak edileceği için 24 Aralık bugün kandil değildir, kandil yarın idrak edilecektir.

2026 KANDİL TARİHLERİ

Dini günler takvimine göre 2026 yılında idrak edilecek kandil ve mübarek geceler ise şu şekilde:

25 Aralık 2025 Perşembe – Regaip Kandili
15 Ocak 2026 Salı – Miraç Kandili
2 Şubat 2026 Pazartesi – Berat Kandili
16 Mart 2026 Pazartesi – Kadir Gecesi
24 Ağustos 2026 Pazartesi – Mevlid Kandili
10 Aralık 2026 Perşembe – Regaip Kandili

Regaip Kandili, Üç Aylar’ın manevi atmosferinin başlangıcı olarak kabul edilirken, ibadet, dua ve tövbelerle idrak ediliyor. Dini günler ve kandil tarihleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Tedesco istedi, yönetim aldı: Kanatlar artık ona emanet!Tedesco istedi, yönetim aldı: Kanatlar artık ona emanet!Spor
Efsaneler yerle bir oldu: Tarihin en iyi dizileri seçildi, bakın 1 numarada hangi dizi var?Efsaneler yerle bir oldu: Tarihin en iyi dizileri seçildi, bakın 1 numarada hangi dizi var?Kültür Sanat
Güllü’nün ölümünde tutuklanan kızıyla ilgili yeni gelişme: Cezaevinde darp edildi!Güllü’nün ölümünde tutuklanan kızıyla ilgili yeni gelişme: Cezaevinde darp edildi!Gündem
Regaip Kandil
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek 'Çıkış Yolu'nda gündemi değerlendirdi
İnfaz sisteminde kritik değişiklikler
Libya heyetini taşıyan uçakta neler yaşandı?
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu
Yapımcı Timur Savcı gözaltına alındı
Youtube'da son 3 ayın en çok izlenen kanalları açıklandı
İstanbul’da 22 kişi hakkında gözaltı kararı
'Asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara izin verilmeyecek'
Yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları belli oldu
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı
32 günde servet kazandırıyor! 32 günde servet kazandırıyor!
Tarihin en iyi dizileri seçildi, bakın 1 numarada kim var? Tarihin en iyi dizileri seçildi, bakın 1 numarada kim var?
Asgari ücretin ardından memur zammında tablo netleşti Asgari ücretin ardından memur zammında tablo netleşti
BİM 24 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı BİM 24 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı