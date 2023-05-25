25 Mayıs Süper Loto sonuçları

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 4 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto sonuçları, 25 Mayıs günü 21.30'da açıklanacak. Süper Loto sonuçlarını MP TV'den canlı izlemek için;

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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ