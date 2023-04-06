300 yıllık kitap bulundu! Bakın ne yazıyor...

Kitabın aile yadigarı olduğunu belirten Mehmet Ali Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

- Bu kitap sandıktan çıktı. Osmanlıca bilmediğim için bir bilene okuttum, 300 yıllık olduğunu ve o dönemin yemek tariflerinin yazdığını öğrendim. Birileri faydalansın diye satışa çıkarttım, 2 bin lira verene satacağım.

Kaynak: Aydınlık.com.tr