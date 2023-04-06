300 yıllık kitap bulundu! Bakın ne yazıyor...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Bozkurt, ailesinden kalan sandıkları karıştırırken Osmanlı Türkçesiyle yazılmış eski bir kitap buldu.

# Osmanlıca # yemek tarifi
300 yıllık kitap bulundu! Bakın ne yazıyor... - Resim: 1 1 4

Bursa'da yaşayan Mehmet Ali Bozkurt, ailesinden kalan sandıklara baktığı sırada Osmanlı Türkçesiyle yazılmış eski bir kitap buldu.

300 yıllık kitap bulundu! Bakın ne yazıyor... - Resim: 2 2 4

OSMANLI DÖNEMİ YEMEK TARİFLERİ YER ALIYOR

Kitapta, 300 yıl önceki Osmanlı dönemi yemek tarifleri yer alıyor. Mehmet Ali Bozkurt bulduğu aile yadigarı kitabı, Osmanlıca bilen bir uzmana incelettiğinde ise 300 yıl önceki yemek tariflerini anlatan bir yemek kitabı olduğunu öğrendi.

300 yıllık kitap bulundu! Bakın ne yazıyor... - Resim: 3 3 4

Kitabı ciltlettikten sonra meraklıları için satışa çıkaran Bozkurt, kitabın değerini bilmediğini ifade etti. 

300 yıllık kitap bulundu! Bakın ne yazıyor... - Resim: 4 4 4

Kitabın aile yadigarı olduğunu belirten Mehmet Ali Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

- Bu kitap sandıktan çıktı. Osmanlıca bilmediğim için bir bilene okuttum, 300 yıllık olduğunu ve o dönemin yemek tariflerinin yazdığını öğrendim. Birileri faydalansın diye satışa çıkarttım, 2 bin lira verene satacağım.

Kaynak: Aydınlık.com.tr