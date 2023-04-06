300 yıllık kitap bulundu! Bakın ne yazıyor...
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Bozkurt, ailesinden kalan sandıkları karıştırırken Osmanlı Türkçesiyle yazılmış eski bir kitap buldu.
Bursa'da yaşayan Mehmet Ali Bozkurt, ailesinden kalan sandıklara baktığı sırada Osmanlı Türkçesiyle yazılmış eski bir kitap buldu.
OSMANLI DÖNEMİ YEMEK TARİFLERİ YER ALIYOR
Kitapta, 300 yıl önceki Osmanlı dönemi yemek tarifleri yer alıyor. Mehmet Ali Bozkurt bulduğu aile yadigarı kitabı, Osmanlıca bilen bir uzmana incelettiğinde ise 300 yıl önceki yemek tariflerini anlatan bir yemek kitabı olduğunu öğrendi.
Kitabı ciltlettikten sonra meraklıları için satışa çıkaran Bozkurt, kitabın değerini bilmediğini ifade etti.
Kitabın aile yadigarı olduğunu belirten Mehmet Ali Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:
- Bu kitap sandıktan çıktı. Osmanlıca bilmediğim için bir bilene okuttum, 300 yıllık olduğunu ve o dönemin yemek tariflerinin yazdığını öğrendim. Birileri faydalansın diye satışa çıkarttım, 2 bin lira verene satacağım.
Kaynak: Aydınlık.com.tr