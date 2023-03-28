42 bin 500 Sağlık Bakanlığı personel alımı
Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimleri devam ediyor. 2. etap kapsamında Bakanlık bünyesine 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin 900 sürekli işçi alınacağı açıklanmıştı. Peki, 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?
Sağlık Bakanlığı, 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvuruları sona erdi. İŞKUR üzerinden tamamlanan başvuru sürecinin ardından şimdi sıra kura adımında.
Bu noktada adaylar, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek güvenlik ve temizlik görevlisi, hasta karşılama personeli, marangoz gibi pek çok kadro için kura çekimi Ankara'da gerçekleşecek.
BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kadro bekleyen sağlık çalışanlarına duyurmuştu.
Buna göre, Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR ile paylaşıldı. Tercih kılavuzu da ÖSYM'ye gönderildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!
Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlan doğrultusunda adaylar başvurularını 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.
Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alındı. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabildi.
Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
• 4 bin 958 temizlik görevlisi
• 3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)
• 747 klinik destek elemanı (hastane)
• 520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi
• 279 elektrikçi
• 195 inşaat boyacısı
• 130 marangoz
• 277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı
• 258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı
•150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı