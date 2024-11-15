60 internet sitesine erişim engeli kararı: İşte o siteler
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı son bültende, yatırımcıları ve piyasayı koruma amacıyla yasa dışı faaliyet gösteren 60 internet sitesi hakkında erişim engeli çalışması başlattığını duyurdu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı son bültende, yatırımcıları ve piyasayı koruma amacıyla yasa dışı faaliyet gösteren 60 internet sitesi hakkında erişim engeli çalışması başlattığını duyurdu. Bu siteler, sermaye piyasası mevzuatına aykırı işlem yapan platformlar arasında yer alıyor.
SPK'nın bu adımı, yatırımcıların dolandırıcılık ve hukuksuz işlem risklerinden korunması amacıyla yapılan kapsamlı bir denetim ve önlem sürecinin parçası olarak değerlendiriliyor. Erişim engellerinin yürürlüğe girmesiyle yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi hedefleniyor.
İnternet siteleri şunlar:
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https://wolf-markets12.com
https://sca.wolf-markets12.com
https://wt.wolf-markets12.com
https://olivemarkets239.com
https://my.olivemarkets239.com
https://web25.alcglobaltrader.com
https://persyatirim33.com
https://sca.persyatirim33.com
https://wt.persyatirim34.com
https://m8.fxgiris.net
https://www.xmweb.org
https://my.xmweb.org
https://eniyi.forexaracikurumlari.com
https://omega-market17.com
https://sca.omega-market17.com
https://wt.omega-market18.com
https://euroglobaltrader.com
https://www.merkurcapital12.com
https://asmenkuldegerler4.com
https://acc3.asmenkuldegerler.info
https://financetrd3.net
https://acc.financetrd.io
https://webtrader.finanstrade.net
https://hesabim.klasfx236.com
https://cityyatirim14.com
https://hunmarkets35.com
https://wt.hunmarkets35.com
https://sca.hunmarkets35.com
https://tr1.kataryatirim.com
https://client1.kataryatirim.net
https://globaltradetr.co
https://platform.glblogin.com
https://globaltr.pro
https://altinvestex.com
https://wt.alsplatform.com
https://meksainvest.com
https://www.zirve.online
https://platform.zrv.world
https://wt.vteglb.com
https://visionteg.com
https://customer.vgsoftwarecrm.com
https://zirveyatirim.com
https://web.zirveyatirim.com
https://deriv.com
https://oauth.deriv.com
https://hub.deriv.com
https://globaltrader.club
https://uyeler.globaltrader.club
https://dmdyatirim.com
https://customer.boawt.com
https://wt.boaapplication.com
https://www.iyoxinvest.com
https://www.bcttrader.com
https://yatirimbayraktar.com
https://platform.bayraktartr.com
https://hisseinfoyatirim.com
https://client.hisseinfoyatirim.com