60 internet sitesine erişim engeli kararı: İşte o siteler

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı son bültende, yatırımcıları ve piyasayı koruma amacıyla yasa dışı faaliyet gösteren 60 internet sitesi hakkında erişim engeli çalışması başlattığını duyurdu. Bu siteler, sermaye piyasası mevzuatına aykırı işlem yapan platformlar arasında yer alıyor.

SPK'nın bu adımı, yatırımcıların dolandırıcılık ve hukuksuz işlem risklerinden korunması amacıyla yapılan kapsamlı bir denetim ve önlem sürecinin parçası olarak değerlendiriliyor. Erişim engellerinin yürürlüğe girmesiyle yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi hedefleniyor.

İnternet siteleri şunlar:

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https://wolf-markets12.com

https://sca.wolf-markets12.com

https://wt.wolf-markets12.com

https://olivemarkets239.com

https://my.olivemarkets239.com

https://web25.alcglobaltrader.com

https://persyatirim33.com

https://sca.persyatirim33.com

https://wt.persyatirim34.com

https://m8.fxgiris.net

https://www.xmweb.org

https://my.xmweb.org

https://eniyi.forexaracikurumlari.com

https://omega-market17.com

https://sca.omega-market17.com

https://wt.omega-market18.com

https://euroglobaltrader.com

https://www.merkurcapital12.com

https://asmenkuldegerler4.com

https://acc3.asmenkuldegerler.info

https://financetrd3.net

https://acc.financetrd.io

https://webtrader.finanstrade.net

https://hesabim.klasfx236.com

https://cityyatirim14.com

https://hunmarkets35.com

https://wt.hunmarkets35.com

https://sca.hunmarkets35.com

https://tr1.kataryatirim.com

https://client1.kataryatirim.net

https://globaltradetr.co

https://platform.glblogin.com

https://globaltr.pro

https://altinvestex.com

https://wt.alsplatform.com

https://meksainvest.com

https://www.zirve.online

https://platform.zrv.world

https://wt.vteglb.com

https://visionteg.com

https://customer.vgsoftwarecrm.com

https://zirveyatirim.com

https://web.zirveyatirim.com

https://deriv.com

https://oauth.deriv.com

https://hub.deriv.com

https://globaltrader.club

https://uyeler.globaltrader.club

https://dmdyatirim.com

https://customer.boawt.com

https://wt.boaapplication.com

https://www.iyoxinvest.com

https://www.bcttrader.com

https://yatirimbayraktar.com

https://platform.bayraktartr.com

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