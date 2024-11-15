60 internet sitesine erişim engeli kararı: İşte o siteler

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı son bültende, yatırımcıları ve piyasayı koruma amacıyla yasa dışı faaliyet gösteren 60 internet sitesi hakkında erişim engeli çalışması başlattığını duyurdu.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
60 internet sitesine erişim engeli kararı: İşte o siteler
Yayınlanma: Güncellenme:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı son bültende, yatırımcıları ve piyasayı koruma amacıyla yasa dışı faaliyet gösteren 60 internet sitesi hakkında erişim engeli çalışması başlattığını duyurdu. Bu siteler, sermaye piyasası mevzuatına aykırı işlem yapan platformlar arasında yer alıyor.

SPK'nın bu adımı, yatırımcıların dolandırıcılık ve hukuksuz işlem risklerinden korunması amacıyla yapılan kapsamlı bir denetim ve önlem sürecinin parçası olarak değerlendiriliyor. Erişim engellerinin yürürlüğe girmesiyle yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi hedefleniyor.

İnternet siteleri şunlar:

https://a1try.tradepanel.vip
https://a1capital.btrader.live
https://sardismarkets29.com
https://wolf-markets12.com
https://sca.wolf-markets12.com
https://wt.wolf-markets12.com
https://olivemarkets239.com
https://my.olivemarkets239.com
https://web25.alcglobaltrader.com
https://persyatirim33.com
https://sca.persyatirim33.com
https://wt.persyatirim34.com
https://m8.fxgiris.net
https://www.xmweb.org
https://my.xmweb.org
https://eniyi.forexaracikurumlari.com
https://omega-market17.com
https://sca.omega-market17.com
https://wt.omega-market18.com
https://euroglobaltrader.com
https://www.merkurcapital12.com
https://asmenkuldegerler4.com
https://acc3.asmenkuldegerler.info
https://financetrd3.net
https://acc.financetrd.io
https://webtrader.finanstrade.net
https://hesabim.klasfx236.com
https://cityyatirim14.com
https://hunmarkets35.com
https://wt.hunmarkets35.com
https://sca.hunmarkets35.com
https://tr1.kataryatirim.com
https://client1.kataryatirim.net
https://globaltradetr.co
https://platform.glblogin.com
https://globaltr.pro
https://altinvestex.com
https://wt.alsplatform.com
https://meksainvest.com
https://www.zirve.online
https://platform.zrv.world
https://wt.vteglb.com
https://visionteg.com
https://customer.vgsoftwarecrm.com
https://zirveyatirim.com
https://web.zirveyatirim.com
https://deriv.com
https://oauth.deriv.com
https://hub.deriv.com
https://globaltrader.club
https://uyeler.globaltrader.club
https://dmdyatirim.com
https://customer.boawt.com
https://wt.boaapplication.com
https://www.iyoxinvest.com
https://www.bcttrader.com
https://yatirimbayraktar.com
https://platform.bayraktartr.com
https://hisseinfoyatirim.com
https://client.hisseinfoyatirim.com                 

Asgari ücret zammı beklentisi: SGK uzmanından çarpıcı açıklamaAsgari ücret zammı beklentisi: SGK uzmanından çarpıcı açıklamaEkonomi
internet sitesi erişim engeli
Günün Manşetleri
Bakan Şimşek'ten asgari ücretle ilgili önemli açıklama
Vatan Partisi'nden "etki ajanlığı" kanun önerisi
Yılmaz Tunç'tan, İmamoğlu'nun "yargı tacizi" sözlerine yanıt
Esenyurt'ta fabrika yangını
Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem
9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılını kutladı
Ücretli çalışan sayısında artış
3 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
Jandarmaya ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi Jandarmaya ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi
Noterlik Kanunu ve Medeni Kanunda düzenleme Noterlik Kanunu ve Medeni Kanunda düzenleme
Korkunç Olay: İki genç kız silahla vurulmuş halde bulundu Korkunç Olay: İki genç kız silahla vurulmuş halde bulundu
Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Bakan Şimşek'ten asgari ücretle ilgili önemli açıklama Bakan Şimşek'ten asgari ücretle ilgili önemli açıklama