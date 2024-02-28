7 büyüklüğünde deprem olacak şehirler açıklandı!

7 büyüklüğünde deprem olacak şehirler, Jeoloji Mühendisleri Odası’nda yapılan araştırmalar sonucunca göre belirlendi. Ulusal Kanal'ın Youtube hesabından yayımlanan videoda 7 büyüklüğünde deprem olacak şehirlerin isimlerini görebilirsiniz. İşte o şehirler...

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLACAK ŞEHİRLER

Ulusal Kanal'ın Youtube hesabında yayımlanan 7 büyüklüğünde deprem olacak şehirler şu şekildedir;