7 büyüklüğünde deprem olacak şehirler açıklandı!

7 büyüklüğünde deprem olacak şehirler Jeoloji Mühendisleri Odası’nın yaptığı araştırmaya göre belli oldu. Bu şehirler Ulusal Kanal'ın Youtube hesabı üzerinden yayımlandı. İşte ayrıntılar...

7 büyüklüğünde deprem olacak şehirler açıklandı!
7 büyüklüğünde deprem olacak şehirler açıklandı!
Son Güncelleme:

7 büyüklüğünde deprem olacak şehirler, Jeoloji Mühendisleri Odası’nda yapılan araştırmalar sonucunca göre belirlendi. Ulusal Kanal'ın Youtube hesabından yayımlanan videoda 7 büyüklüğünde deprem olacak şehirlerin isimlerini görebilirsiniz. İşte o şehirler...

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLACAK ŞEHİRLER

7 büyüklüğünde deprem olacak şehirler açıklandı! - Resim : 1

Ulusal Kanal'ın Youtube hesabında yayımlanan 7 büyüklüğünde deprem olacak şehirler şu şekildedir;

Kars'ta deprem olduKars'ta deprem olduYurt
# deprem
Çok Okunanlar
Emekli maaşlarına zam mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Emekli maaşlarına zam mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Emekliler dikkat: Temmuz ayında maaşlara zam mı gelecek?
Emekliler dikkat: Temmuz ayında maaşlara zam mı gelecek?
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu!
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu!
Elektriğe yüzde 400 zam mı gelecek?
Elektriğe yüzde 400 zam mı gelecek?
O şehirlere hızlı tren geliyor
O şehirlere hızlı tren geliyor
Öne Çıkanlar #CANLI CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor! #CANLI CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor! Her derde deva sirke anası nedir? Hipokrat yüzyıllar önce önermiş! Her derde deva sirke anası nedir? Hipokrat yüzyıllar önce önermiş!