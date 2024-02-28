7 büyüklüğünde deprem olacak şehirler açıklandı!
7 büyüklüğünde deprem olacak şehirler Jeoloji Mühendisleri Odası’nın yaptığı araştırmaya göre belli oldu. Bu şehirler Ulusal Kanal'ın Youtube hesabı üzerinden yayımlandı. İşte ayrıntılar...
7 büyüklüğünde deprem olacak şehirler, Jeoloji Mühendisleri Odası’nda yapılan araştırmalar sonucunca göre belirlendi. Ulusal Kanal'ın Youtube hesabından yayımlanan videoda 7 büyüklüğünde deprem olacak şehirlerin isimlerini görebilirsiniz. İşte o şehirler...
7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLACAK ŞEHİRLER
Ulusal Kanal'ın Youtube hesabında yayımlanan 7 büyüklüğünde deprem olacak şehirler şu şekildedir;
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