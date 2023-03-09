8 adımda emeklilik

8 ADIMDA EMEKLİLİK

1-ŞARTLARI TAŞIYIP TAŞIMADIĞINIZA BAKIN

• EYT'lilerin çıkış işlemleri için öncelikli olarak emeklilik şartlarını taşıyıp taşımadıklarını tespit etmeleri gerekiyor. Bunun için SGK'ya müracaat edilebiliyor.

• SGK'da yayımladığı bir duyuru ile emeklilik şartlarının e-devlet ve internet üzerinden kolayca öğrenilebildiğini açıkladı.

• Buna göre e-Devlet'ten çalışma hayatım bölümünden yasanın getirdiği prim ve yıl şartını tamamlayıp tamamlamadığınızı öğrenebilirsiniz.