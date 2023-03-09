8 adımda emeklilik
Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT yasasının kabul edilmesinden sonra başvuru için SGK önünde uzun kuyruklar oluştu. Emekli olacak vatandaşlar, gün sayarken bir yandan da işyerinde çalışan EYT'liler çıkış işlemlerini de yapıyor. Peki, EYT'li kişi, çıkış işlemini nasıl yapacak?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nda EYT'lilerin emeklilik işlemleri gün geçtikçe artıyor. Başvurularda emeklilik işlemlerinde özellikle e- Devlet'ten başvuru sayısı da artıyor.
İlk etapta 2 milyon 250 bin sigortalı EYT yasasından yararlanarak yaş şartı olmadan emekli olacak.
EYT'DE "KOD 8" DETAYI
• EYT'lilerin büyük çoğunluğunu SSK yani 4A'lı olanlar oluşturuyor.
• Bu sigortalıların yüzde 87'si ise çalışıyor durumda.
• Emeklilik işlemleri için çalışan sigortalıların iş yerlerinden çıkış bildirgelerinin de verilmesi gerekiyor.
• Emeklilik işlemleri ancak çıkıştan sonra yapılabiliyor.
• Bu yüzden de çok sayıda EYT'li şu günlerde işyerlerine fesih dilekçesi verirken, birçok işyerinde de emekli olacak personel için Kod 8 ile yani emeklilik sebebiyle çıkış işlemleri yapılıyor.
8 ADIMDA EMEKLİLİK
1-ŞARTLARI TAŞIYIP TAŞIMADIĞINIZA BAKIN
• EYT'lilerin çıkış işlemleri için öncelikli olarak emeklilik şartlarını taşıyıp taşımadıklarını tespit etmeleri gerekiyor. Bunun için SGK'ya müracaat edilebiliyor.
• SGK'da yayımladığı bir duyuru ile emeklilik şartlarının e-devlet ve internet üzerinden kolayca öğrenilebildiğini açıkladı.
• Buna göre e-Devlet'ten çalışma hayatım bölümünden yasanın getirdiği prim ve yıl şartını tamamlayıp tamamlamadığınızı öğrenebilirsiniz.
2-EMEKLİ OLABİLİR YAZISINI İNTERNETTEN ALIN
• EYT yasası gereği 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş ve gerekli prim ve yıl şartını tamamlamışsanız emeklilik hakkınız bulunuyor demektir.
• Buna göre emeklilik hakkını taşıdığınıza dair belgeleri e-Devlet'ten detaylı hizmet dökümü, çalışma hayatı dökümü ve emeklilik durumu belgesini çıktı olarak alabilirsiniz.
• Ayrıca SGK'nın internet sitesinden ne zaman emekli olurum bölümünden de sorgu yapıp belge alınabilir.