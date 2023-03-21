8 soruda kentsel dönüşüm: Vatandaşların yasal hakları neler?

4- RİSKLİ YAPININ YIKIM YERİNE GÜÇLENDİRİLMESİ İSTENMESİ HALİNDE NE OLUR?

Güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğu tespit ettirilmeli. Güçlendirme mümkün ise "kat maliklerinin 4/5'ünün yazılı rızasının olması" gerekir.