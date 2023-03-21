8 soruda kentsel dönüşüm: Vatandaşların yasal hakları neler?
Depremlerden sonra kentsel dönüşüme olan ilgi arttı. Hukukçular riskli yapı analizi konusunda mülk sahiplerinden birinin başvurusunun yeterli olduğunu ancak yapılacak yapı konusunda mülk sahiplerinin 3'te 2 çoğunluğu şartı arandığını kaydetti. Peki, kentsel dönüşümde vatandaşların yasal hakları ne?
1- RİSKLİ YAPI TESPİTİ İÇİN ÇOĞUNLUĞA GEREK VAR MI?
Yapı maliklerinden herhangi biri veya kanuni temsilcisi başvuru yapabilir.
2- MASRAFLAR KİME AİT?
Riskli yapı tespiti masrafları maliklere aittir.
3- RİSKLİ YAPI TESPİTİ YAPTIRMAK ZORUNLU MU?
Risk tespiti yaptırılma zorunluluğu bulunmuyor.
4- RİSKLİ YAPININ YIKIM YERİNE GÜÇLENDİRİLMESİ İSTENMESİ HALİNDE NE OLUR?
Güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğu tespit ettirilmeli. Güçlendirme mümkün ise "kat maliklerinin 4/5'ünün yazılı rızasının olması" gerekir.