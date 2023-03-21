8 soruda kentsel dönüşüm: Vatandaşların yasal hakları neler?

Depremlerden sonra kentsel dönüşüme olan ilgi arttı. Hukukçular riskli yapı analizi konusunda mülk sahiplerinden birinin başvurusunun yeterli olduğunu ancak yapılacak yapı konusunda mülk sahiplerinin 3'te 2 çoğunluğu şartı arandığını kaydetti. Peki, kentsel dönüşümde vatandaşların yasal hakları ne?

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8 soruda kentsel dönüşüm: Vatandaşların yasal hakları neler? - Resim: 1 1 9

1- RİSKLİ YAPI TESPİTİ İÇİN ÇOĞUNLUĞA GEREK VAR MI?

Yapı maliklerinden herhangi biri veya kanuni temsilcisi başvuru yapabilir.

8 soruda kentsel dönüşüm: Vatandaşların yasal hakları neler? - Resim: 2 2 9

2- MASRAFLAR KİME AİT?

Riskli yapı tespiti masrafları maliklere aittir.

8 soruda kentsel dönüşüm: Vatandaşların yasal hakları neler? - Resim: 3 3 9

3- RİSKLİ YAPI TESPİTİ YAPTIRMAK ZORUNLU MU?

Risk tespiti yaptırılma zorunluluğu bulunmuyor.

8 soruda kentsel dönüşüm: Vatandaşların yasal hakları neler? - Resim: 4 4 9

4- RİSKLİ YAPININ YIKIM YERİNE GÜÇLENDİRİLMESİ İSTENMESİ HALİNDE NE OLUR?

Güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğu tespit ettirilmeli. Güçlendirme mümkün ise "kat maliklerinin 4/5'ünün yazılı rızasının olması" gerekir.