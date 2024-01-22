Açıp kapatarak tasarruf edilebilir mi? Kombiyi hep açık tutmak mı daha faydalı? Doğalgaz faturasını düşürmek için yapıyoruz ama...

Kar, yağmur, güzel manzaralara neden olsa da çoğu insan kış aylarından en fazla doğalgaz faturasını nasıl düşüreceğini düşünmektedir. "Kombiyi kapatıp açmak mı yoksa sürekli kısıkta çalıştırmak mı daha ekonomik" sorusu internette en fazla merak edilen sorulardan biri.