Açıp kapatarak tasarruf edilebilir mi? Kombiyi hep açık tutmak mı daha faydalı? Doğalgaz faturasını düşürmek için yapıyoruz ama...
Kış mevsiminin soğuklarının bastırmasıyla yakıttan ve doğalgazdan tasarruf etmek için çeşitli önlemler konuşulmaya başlanıyor. Kışın doğalgazdan tasarruf etmek ev aynı anda ısınmak mümkün m? Evde kombiyi ak-kapa yapmak zararlı mı? Nasıl tasarruf edilebilir?
Kar, yağmur, güzel manzaralara neden olsa da çoğu insan kış aylarından en fazla doğalgaz faturasını nasıl düşüreceğini düşünmektedir. "Kombiyi kapatıp açmak mı yoksa sürekli kısıkta çalıştırmak mı daha ekonomik" sorusu internette en fazla merak edilen sorulardan biri.
Kimi insanlar evde olmadığı zamanlarda kombiyi kapatırken kimisi sürekli olarak düşük bir ısıda tutuyor. Ancak bu iki yöntemden hangisinin daha ekonomik olduğu hala merak konusu.
Uzmanlar kombiyi gün içinde belli bir ısıda tutmanın hem enerjiden hem de faturadan tasarruf etmek için faydalı olduğunu belirtiyor.
Konutlarda enerjiden tasarruf sağlamanın ilk adımının izolasyon ile başladığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Levent Bilir, "İzolasyonu iyi bir binada, iç ortam sıcaklığı çok fazla değişkenlik göstermeyecek. Bu nedenle ilk olarak yakıt kullanmayarak tasarruf yapabiliriz. Konutlarda izolasyon, ilerleyen zamanlarda zorunlu hale gelecek. Bu durumda binaların ısı kaybı azaldığı için doğal olarak yakıt da daha az kullanılacak."