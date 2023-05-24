Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti
Eski İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, 60 yaşında akciğer kanserinden vefat etti.
Adil Serdar Saçan, akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybetti. Adil Serdar Saçan'ın vefat haberi, sosyal medya hesabından duyuruldu. Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Adil Serdar Saçan akciğer kanserinden vefat etmiştir." ifadeleri yer aldı.
Adil Serdar Saçan akciğer kanserinden vefat etmiştir.— Av. Dr. Adil Serdar SAÇAN (@AdilSerdars) May 24, 2023
Saçan'ın cenazesinin 25 Mayıs Perşembe ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak cenaze naması sonrası defnedileceği öğrenildi.