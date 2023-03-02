Adım adım EYT rehberi: EYT başvuruları nasıl yapılacak?
Meclis, deprem nedeni ile çalışmalarına 3 hafta ara verdi. 28 Şubat günü Meclis'in açılması ile birlikte EYT yasası tamamlandı ve TBMM Genel Kurulunda tüm partilerin oylarıyla kabul edildi. Milyonlarca vatandaşın süreci merakla beklediği EYT'de başvurular nasıl yapılacak? Adım adım EYT rehberi...
EYT yasası, TBMM Genel Kurulu açıldığı gün kabul edildi. Prim gün sayısını ve çalışma sürelerini dolduranlar yaşa takılmadan emekli olabilecekler. Teklif, tüm partilerin oylarıyla kabul edildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.
- Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun!
EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN?
EYT'de ilk maaşların Nisan ayında yatırılması bekleniyor. Düzenlemenin hayata geçmesinin ardından EYT ile emeklilik başvuruları yapılacak.
EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Uzmanlar, EYT ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin süreçle ilgili bilgiler verdi. İşte açıklamaları:
- EYT ile ilgili kanun teklifi yasalaştıktan sonra Resmi Gazete'de yayınlanmasını bekleyeceğiz. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra sosyal güvenlik kurumlarından "emekli olabilir" yazısını alacaklar. Ve bu yazıyla birlikte işverenlerine emeklilik dilekçesi verecekler.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Tarkan Zengin, sözlerine şöyle devam etti:
- İşverenlerin vakit kaybetmeden aylık talebinde bulunabilmeleri için çalışanların işten çıkışlarını yapmaları gerekir. İşverenler çıkışlarını bildirdikten sonra çalışanlar bu sefer e-Devlet üzerinden ya da kurumlara giderek o andan itibaren aylık bağlatma talebinde bulunabilirler.