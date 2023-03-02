Adım adım EYT rehberi: EYT başvuruları nasıl yapılacak?

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Uzmanlar, EYT ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin süreçle ilgili bilgiler verdi. İşte açıklamaları:

- EYT ile ilgili kanun teklifi yasalaştıktan sonra Resmi Gazete'de yayınlanmasını bekleyeceğiz. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra sosyal güvenlik kurumlarından "emekli olabilir" yazısını alacaklar. Ve bu yazıyla birlikte işverenlerine emeklilik dilekçesi verecekler.