AFAD açıkladı: Deprem anında gökyüzünde çıkan ışıkların nedeni ne?

"ARTÇI SAYISI 6 BİN 40'A ULAAŞTI"



AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar: "Artçı sarsıntı sayısı 6 bin 40’a ulaştı. Bunlar arasında 3 ile 4 arasında olanlar bin 628, 4 ile 5 arasında olanlar 436 ve 5 ile 6 arasındaki büyüklükteki sarsıntılar 40 adet olarak ölçüldü. Bunun dışında bir de 6,6 büyüklüğünde sarsıntı var.

Baktığınızda 5 ile 6 adet artçı sayısı son 4 ayda yaşadığımız İzmir ve Düzce’deki depremlere denk geliyor. Dün de Göksun merkezli 5,1 büyüklüğünde artçı meydana geldi. Bu durum yöredeki travma içinde olan vatandaşları tedirgin ediyor."