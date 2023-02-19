AFAD açıkladı: Deprem anında gökyüzünde çıkan ışıkların nedeni ne?
6 Şubat günü iki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illeri etkilemesi sonucu 40 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Depremlere ilişkin sondurumu aktaran AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem esnasında çıkan ışıklarla ilgili konuya da değindi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Türkiye tarihinin en büyük afeti olarak tarihe geçen ve 11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası bölgeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
"ARTÇI SAYISI 6 BİN 40'A ULAAŞTI"
AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar: "Artçı sarsıntı sayısı 6 bin 40’a ulaştı. Bunlar arasında 3 ile 4 arasında olanlar bin 628, 4 ile 5 arasında olanlar 436 ve 5 ile 6 arasındaki büyüklükteki sarsıntılar 40 adet olarak ölçüldü. Bunun dışında bir de 6,6 büyüklüğünde sarsıntı var.
Baktığınızda 5 ile 6 adet artçı sayısı son 4 ayda yaşadığımız İzmir ve Düzce’deki depremlere denk geliyor. Dün de Göksun merkezli 5,1 büyüklüğünde artçı meydana geldi. Bu durum yöredeki travma içinde olan vatandaşları tedirgin ediyor."
"ARTÇILAR DEVAM EDECEK HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN"
"Bu büyüklükteki depremler sonrasında artçı sarsıntılar devam edecek. Artçı sarsıntıların büyüklüğü 5 ve üzerine çıkabilir. Bundan dolayı hasarlı binalardan uzak durulması ve hasarlı binalara girilmemesi son derece önem taşıyor.
AFAD’ta Türkiye Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezinde yılda ortalama 24 bin civarında deprem ölçümü yapıyoruz. Fakat şu ana kadar olan artçı sayısına baktığımızda yıl içinde 4 ay içinde kaydettiğimiz sayıyı geçen 13 gün içinde kaydettik. Kaba şekilde hesaplandığında her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliriz."
"DEPREMİN ŞİDDETİ 12 ÜZERİNDEN 11"
Yaşanan iki depremin şiddetinin aşırı ve yoğun olarak değerlendirildiğini aktaran Tatar, "Biz depremi bir büyüklüğü ile ve oluşturduğu şiddetle ölçüyoruz. Şiddet ölçüsüne baktığımızda en büyük ölçü 12’dir.
Bu yaşadığımız 7,7’lik depremin şiddeti 11’dir. Bu şiddet aşırı olarak değerlendirilir. Daha sonrasında oluşan 7,6 büyüklüğündeki depremin şiddeti ise yoğun olarak değerlendirilen 10 şiddetine karşılık gelmektedir" diye konuştu.