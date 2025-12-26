AFAD personel alımı ne zaman? 473 sözleşmeli personel alınacak: Başvuru tarihleri ve kadrolar

AFAD, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 473 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 5-12 Ocak tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 473 sözleşmeli personel istihdam edecek. Personel alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Alımlar, AFAD’ın merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde gerçekleştirilecek. Kadrolar şu şekilde açıklandı:

Avukat
Mühendis
Büro personeli
Veteriner
Sosyal çalışmacı
Sağlık personeli
Koruma ve güvenlik görevlisi
Destek personeli
Teknisyen

Başvurular 5 Ocak – 12 Ocak tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Adaylar başvuru işlemlerini www.kariyerkapisi.gov.tr adresi üzerinden tamamlayabilecek.

Başvuru şartları ve detaylı bilgiler ise AFAD’ın internet sitesinde yayımlanacak: www.afad.gov.tr 

Başvurusu alınan adaylar arasından giriş sınavına çağrılanlar, 16 Şubat – 6 Mart tarihlerinde AFAD Başkanlık hizmet binasında sözlü sınava girecek.

Sınavda başarılı olan adayların yerleştirme sonuçları, duyurunun ardından Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.

