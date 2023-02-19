Binlerce vatandaşı ilgilendiriyor! Başvurular e-Devlet'ten yapılıyor
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası evlerinde hasar tespit edilen depremzedeler başvurabileceği Afetzede Barınma Desteği için başvurular başladı. İşte başvuru ekranı...
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AFAD, Afetzede Barınma Desteği başvurularının e-Devlet üzerinden başladığını açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamada "Deprem bölgesinde konutu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için yaptığı açıklama şöyle;
"Afetzede Barınma Desteği" başvuruları e-Devlet üzerinden başlamıştır. Hatalı başvuru durumunda, "İPTAL" seçeneği kullanılarak yeniden başvuru yapılabilmektedir" dendi.
DEPREMZEDELERE 10 BİN LİRA DESTEK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) basın toplantısı düzenledi. Oktay'ın açıklamaları şu şekilde: