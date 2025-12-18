Aile Bakanlığı 3000 personel alımı | Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler, KPSS gerekiyor mu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 3 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alım sürecine ilişkin başvuru tarihleri, şartlar ve değerlendirme yöntemi ilan metniyle duyuruldu.

Bakanlık açıklamasında, personel alımının 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yürütüleceği belirtildi. Yerleştirmelerde KPSS puan sıralaması esas alınacak ve adaylar herhangi bir mülakata tabi tutulmadan değerlendirilecek.

AİLE BAKANLIĞI 3000 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre başvurular 15 Aralık 2025 tarihinde başladı. Adaylar başvurularını 26 Aralık 2025 saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.

Başvurular yalnızca Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Bu tarihler dışında veya farklı yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak isteyen adayların, e-Devlet şifreleriyle Kariyer Kapısı sistemine giriş yapması gerekiyor. Sistem üzerinden başvuru formu doldurularak gerekli belgeler elektronik ortamda yüklenecek.

Mezuniyet bilgileri sistemde otomatik görünmeyen adayların diplomalarını manuel olarak yüklemesi istenecek. Adaylar en fazla 18 tercih yapabilecek.

ŞARTLAR NELER?

İlan metninde adaylarda aranacak genel şartlar şu şekilde sıralandı:

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması gerekiyor. Son başvuru tarihi itibarıyla başvurulan pozisyon için istenilen bölümden mezun olma şartı aranıyor.

Üst öğrenim düzeyinden mezun olup bu düzey için KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması gerekiyor.

Ayrıca sözleşmeli personel olarak görev yapmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorununun bulunmaması şartı aranıyor. Daha önce 4/B kapsamında sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesini yenilemeyen adaylar için mevzuatta belirtilen bir yıllık bekleme süresi uygulanacak.

KADRO VE İL DAĞILIMI

Alınacak personelin farklı unvanlarda görevlendirileceği belirtildi. Kadro, il dağılımı ve özel niteliklere ilişkin detayların ilan ekinde yer alan Özel Nitelikler Tablosunda açıklandığı bildirildi. Adayların başvuru öncesinde bu tabloyu incelemesi gerekiyor.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başlayacak. Adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralanacak ve alınacak personel sayısı kadar asil aday belirlenecek.

Değerlendirme sonuçları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını ayrıca Kariyer Kapısı sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuçlara ilişkin bireysel tebligat yapılmayacak.