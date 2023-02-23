Aile Destek Programı Mart ayı ödemeleri erken yatacak mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler kapsamında temmuz ayında başlanan "Aile Destek Programı" ödemeleri her ay yatmaya devam ediyor. Meydana gelen depremler sonucu ödemeler, erken tarihe çekilmişti. Ödemelerden faydalanan vatandaşlar, Mart ayında da erken yatıp yatmayacağını araştırıyor.
Deprem sonrası memur ve emekli maaşı ödemesi erken yapılırken, aile destek yardımının da erken yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. "2023 Mart aile destek parası ne zaman yatar?" sorusu araştırılıyor.
ÖDEMELER ERKENE ÇEKİLEBİLİR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli ve memur maaşlarını erken yatırmış ve acil nakit ihtiyaçları giderilmişti. Maaşların erken yatması ve depremzedeler için açıklanan deprem paketleri, aile destek ödemesinin erkene çekilme ihtimalini güçlendiriyor.
Ancak deprem sonrası ödemelerin erken yatırılacağına yönelik beklenti oluşsa da, 2023 mart aile destek parasının ne zaman yatacağına ilişkin bir duyuru henüz yapılmış değil.
Dar gelirlilere ve ihtiyaç sahiplerine aylık 850 ila bin 250 TL arasında değişen miktarlarda verilen Aile Destek yardımı veriliyor. 12 aylık toplam tutar 15 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
Zamlanan güncel aile destek parası şu miktarlara çıkmıştı.
450 TL ve altı olanlar 1.250 TL,
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar 1.100 TL,
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar 950 TL,
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar 850 TL