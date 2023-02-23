Aile Destek Programı Mart ayı ödemeleri erken yatacak mı?

ÖDEMELER ERKENE ÇEKİLEBİLİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli ve memur maaşlarını erken yatırmış ve acil nakit ihtiyaçları giderilmişti. Maaşların erken yatması ve depremzedeler için açıklanan deprem paketleri, aile destek ödemesinin erkene çekilme ihtimalini güçlendiriyor.

Ancak deprem sonrası ödemelerin erken yatırılacağına yönelik beklenti oluşsa da, 2023 mart aile destek parasının ne zaman yatacağına ilişkin bir duyuru henüz yapılmış değil.