Aileler dikkat! Çocuklara algoritma tuzağı

Sosyal medya algoritması kullanıcının ilgi alanları ve arama yaptığı konularda alternatif içerikleri anında önüne çıkarıyor. Ancak yapılan son çalışmalara göre bu algoritma çocuklarda farklı işliyor. Sosyal medya algoritması çocukların karşısına şiddet ve cinsel içerikli videolar çıkarıyor. Uzmanlar aileleri uyarıyor.

-Sosyal medya uygulamaları algoritmalar aracılığıyla çocukların zihinlerini bulandırıyor. Bilinç altını hükmetmiyor. Son dönemde çocukların önüne çıkan videolar dehşet saçmaya başladı.

Algoritma kullanıcıların platformda geçirdiği süreyi optimize etmek ve en ilgili içerikleri öne çıkarmak için tasarlanmış sistem.

Müstehcen içerikli videolar çocukları adeta hipnotize ediyor. O tarz videoları izliyor, daha da çok seyretmek istiyorlar. Tehlike de böyle başlıyor.

O algoritmanın özellikle de erkek çocukların ekranına şiddet, akran zorbalığı, cinsel içerikli videolar çıkartılıyor.

Özellikle çocukları tespit eden uygulamalar öncelikle izledikleri videolara bakıyor. Normal şartlarda izlenen videolar neyle ilgiliyse, bu tarz videoların algoritma tarafından öne çıkması gerekiyor. Fakat çocukların olduğunu tespit ettikten sonra çizgi filmler üzerinden çocukların var olduğunu anlıyorlar. Bilinçlerini dağıtmak, algılarını yok etmek istiyorlar.

Bununla da kalmayıp sosyal medya algoritması çocukları zehirliyor.

İşte en büyük iş anne ve babalara düşüyor. Çocukların izledikleri videoları, arama geçmişlerini takip etmeleri gerekiyor.

Dolayısıyla algoritmalara karşı sosyal medya şirketlerinin bu tarz tehlikelere karşı ebeveynlerin oldukça dikkatli olması gerekiyor. İçeriklerin aileler tarafından kontrol edilmesi önemli.